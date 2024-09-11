Много есть нельзя: 6 самых вредных продуктов и напитков для кишечника

То, что вы едите, несомненно, сказывается на вашем настроении и самочувствии. А все потому, что еда и напитки влияют на состояние вашего кишечника, снижая или повышая риск заболеваний пищеварительной системы.

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Кишечник называют вторым мозгом и не зря! Все, что мы едим, оказывает влияние на наш организм и даже настроение. Есть ряд продуктов, которые способны нарушить здоровье кишечника. К слову, вам не нужно отказываться от них навсегда, достаточно просто сократить потребления некоторых продуктов, и это пойдет на пользу вашему кишечнику. Об этом пишет WebMD.

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Ультраобработанные продукты

Фото: Getty

Ультраобработанные продукты, как правило, содержат большое количество добавок: красителей, стабилизаторов и эмульгаторов, а также много насыщенных жиров и добавленного сахара. Поэтому, магазинное печенье, сладкие хлопья для завтрака и замороженная пицца при частом употреблении могут навредить здоровью вашего кишечника.

Исследования показали, что ультраобработанные продукты могут изменить ваш кишечный микробиом — то есть баланс полезных и вредных микроорганизмов — в худшую сторону. Дисбаланс может сделать организм более уязвимыми к избыточному бактериальному росту в тонком кишечнике (SIBO) и воспалительным заболеваниям кишечника (IBD).

Алкоголь

Алкоголь также может нанести вред кишечнику. Он может вызывать вздутие живота и является известным триггером изжоги. Кроме того, алкоголь также плохо влияет на слизистую оболочку желудка и может привести к гастриту, воспалению и раздражению слизистой, которое ощущается как грызущая боль или жжение в животе. Как и в случае с ультраобработанными продуктами, исследователи обнаружили, что у людей, регулярно и много пьющих, могут наблюдаться негативные изменения в микробиоме кишечника.

Жареные блюда

Фото: Freepik

Жирная пища, такая как картофель фри, вредит вашему кишечнику по нескольким причинам. Во-первых, жирная пища замедляет пищеварение, что может вызвать вздутие живота, расстройство желудка и боли в животе. Жирная пища также связана с изжогой, поскольку она вызывает повышенную кислотность желудка, которая может попасть в пищевод и вызвать боль.

Искусственные подсластители

Некоторые подсластители, такие как сорбит и маннит, используемые в жевательной резинке и конфетах без сахара, могут усугубить неприятные симптомы, такие как газы и вздутие живота у людей с СРК. Также есть некоторые доказательства того, что искусственные подсластители, такие как сахарин и сукралоза, могут изменить состав микробиома кишечника в худшую сторону. Исследования неоднозначны, и необходимы дополнительные исследования, но нет сомнений, что эти подсластители, как правило, содержатся в ультраобработанных продуктах, которые не полезны для кишечника.

Сладкие напитки

Фото: Freepik

Газировка, чай и фруктовые напитки являются основным источником добавленного сахара в рационе взрослых и детей. Исследования на животных показали, что рацион с высоким содержанием добавленного сахара из любого источника, включая напитки и десерты, повреждает защитный барьер в кишечнике и способствует размножению вредных бактерий. Самый быстрый способ сократить потребление сахара — заменить сладкие напитки на несладкие или просто воду.

Обработанное мясо

Бекон, колбаса, мясные деликатесы и хот-доги — все это обработанное мясо. Многие из них содержат много жира, что может усугубить симптомы у людей с СРК и гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью.

Что любит кишечник

Вот несколько полезных для кишечника продуктов, которые стоит регулярно включать в свой рацион.

Много растительной пищи. Исследования показали, что употребление не менее 30 различных видов растительной пищи в неделю (например, фруктов, овощей, цельных зерен и трав) увеличивает разнообразие полезных организмов в кишечнике.

Исследования показали, что употребление не менее 30 различных видов растительной пищи в неделю (например, фруктов, овощей, цельных зерен и трав) увеличивает разнообразие полезных организмов в кишечнике. Источники пробиотиков. Ферментированные продукты, такие как йогурт, кефир, мисо и квашеная капуста, стимулируют рост полезных бактерий в кишечнике.

Ферментированные продукты, такие как йогурт, кефир, мисо и квашеная капуста, стимулируют рост полезных бактерий в кишечнике. Источники пребиотиков. Они помогают питать полезные бактерии кишечника и включают лук, овес, яблоки и батат.

Они помогают питать полезные бактерии кишечника и включают лук, овес, яблоки и батат. Продукты, богатые клетчаткой. Растительная пища и цельные зерна являются хорошими источниками клетчатки, например, бобы, овес, льняное семя, коричневый рис и малина.

Напомним, 7 суперпродуктов, которые должна есть каждая женщина.

Ранее Фокус писал о том, 6 худших обработанных продуктов, которые вредят кишечнику.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту