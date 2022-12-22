Сухий закон. Учені розповіли, які препарати не варто поєднувати з алкоголем у жодному разі

Келих або два шампанського в поєднанні з ліками може здатися невинною затією, але дослідники попереджають, що це небезпечніше, ніж ми могли б припустити.

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Усім давно відомо, що ліки й алкоголь, навіть у невеликих дозах — не найкраще поєднання. Однак більшість також вважає, що це менш нешкідливо, ніж воно є насправді. Вчені розповіли, які препарати в жодному разі не варто поєднувати з алкоголем, пише Science Alert.

По-перше, варто розуміти, що після того, як ми приймаємо ліки, вони потрапляють у наш шлунок, а потім у печінку, де метаболізуються і розщеплюються, а потім потрапляють у кровотік. По-друге, кожні ліки, які ми споживаємо, надається у дозі, яка враховує кількості метаболізму, що відбувається у печінці. Однак алкоголь також розщеплюється у печінці та може вплинути на те, скільки препарату зрештою метаболізується. Наприклад, деякі ліки метаболізуються більше — унаслідок ми не отримаємо необхідної дози, а отже й ефективності. Інші — метаболізуються менше — зрештою ми отримаємо більшу дозу, ніж необхідно.

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Учені зібрали докупи все, що нам варто знати про взаємодію алкоголю та різних ліків.

Ліки + алкоголь = сонливість, кома, смерть

Препарати, що впливають на нашу центральну нервову систему (заспокійливі чи стимулювальні) у поєднанні з алкоголем мають також додаткові ефекти, наприклад: сонливість, уповільнення дихання і частоти серцевих скорочень, а в крайніх випадках можуть призвести до коми або навіть смерті.

Учені попереджають, що подібні ефекти вірогідніші, якщо ви приймаєте більше, ніж один подібний препарат.

Ці ліки не можна поєднувати з алкоголем:

ліки від депресії;

тривоги;

шизофренії;

біль (крім парацетамолу);

порушень сну (зокрема безсоння);

алергії;

застуди;

грипу.

Ліки + алкоголь = більше ефектів

Алкоголь у поєднанні з деякими препаратами також здатний посилювати їхній ефект. Одним із подібних ліків є золпідем, який категорично забороняється змішувати з алкоголем.

Учені попереджають, що це може призвести до дивної поведінки уві сні, наприклад:

переїдання уві сні;

керування автомобілем уві сні;

ходьба уві сні.

Ліки + крафтове пиво або самогон = високий кров'яний тиск

Існують також ліки, які взаємодіють лише з певними видами алкоголю. До них належать деякі препарати від депресії, наприклад:

фенелзін;

транілципромін;

моклобемід;

антибіотик лінезолід;

ліки від хвороби Паркінсона селегілін;

ліки від раку прокарбазин.

Ці так звані інгібітори моноаміноксидази взаємодіють лише з певними видами алкоголю, наприклад: пива з видимим осадом; крафтового пива; бельгійського, корейського, європейського й африканського пива; домашнього пива чи вина.

Справа в тому, що ці алкогольні напої містять велику кількість тираміну, речовини, які зазвичай розщеплюються нашим організмом і не завдають шкоди. Однак ці препарати не дозволяють нашому організму розщепити тирамін — унаслідок його рівень в організмі росте, а разом із ним артеріальний тиск підвищується до критичного рівня.

Ліки + алкоголь = ефекти навіть після того, як ви кинете пити

Існують ліки, які взаємодіють з алкоголем навіть після того, як ви завершуєте курс лікування. До таких належить метронідазол, у процесі використання якого не можна пити алкоголь через 24 години після закінчення його прийому. Зрештою у вас можуть виявитися такі симптоми:

нудота;

блювання;

почервоніння обличчя і шиї;

задишка;

запаморочення;

прискорене серцебиття;

підвищений кров'яний тиск.

До подібних ліків також належить ацитретин — препарат для лікування шкірних захворювань (важкий псоріаз, запобігання раку шкіри при трансплантації органів). У разі потрапляння в організм цей препарат перетворюється на іншу речовину — етретинат — і потім виводиться з нашого організму. Однак у поєднанні з алкоголем кількість етретинату в організмі збільшиться, що може призвести до вроджених дефектів. Тому жінкам дітородного віку рекомендують бути особливо обережними.

Алкоголь і протизаплідні

Учені поспішили розвіяти цей міф — загалом використовувати алкоголь із протизаплідними пігулками безпечно, оскільки він не впливає на їхню ефективність безпосередньо.

Однак існує кілька факторів, які варто пам'ятати:

таблетки ефективні, якщо пити їх в один і той же час;

якщо ви виблюєте протягом 3 годин після прийому таблетки, вона може не подіяти;

протизаплідні можуть впливати на вашу реакцію на алкоголь — наприклад, ви можете напиватися швидше та залишатися довше п'яним.

Алкоголь та антибіотики

Існує міф, що не можна заважати антибіотики й алкоголь. Учені зазначають, що це діє лише для метронідазолу та лінезоліду. В іншому, як правило, алкоголь не впливає на ефективність антибіотиків.

Утім, дослідники зазначають, що за можливості варто уникати вживання алкоголю під час курсу антибіотиків — річ у тому, що вони мають схожі побічні ефекти, наприклад розлад шлунка, запаморочення і сонливість, які можуть посилитися.

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