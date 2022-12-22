Сухий закон. Учені розповіли, які препарати не варто поєднувати з алкоголем у жодному разі
Келих або два шампанського в поєднанні з ліками може здатися невинною затією, але дослідники попереджають, що це небезпечніше, ніж ми могли б припустити.
Усім давно відомо, що ліки й алкоголь, навіть у невеликих дозах — не найкраще поєднання. Однак більшість також вважає, що це менш нешкідливо, ніж воно є насправді. Вчені розповіли, які препарати в жодному разі не варто поєднувати з алкоголем, пише Science Alert.
По-перше, варто розуміти, що після того, як ми приймаємо ліки, вони потрапляють у наш шлунок, а потім у печінку, де метаболізуються і розщеплюються, а потім потрапляють у кровотік. По-друге, кожні ліки, які ми споживаємо, надається у дозі, яка враховує кількості метаболізму, що відбувається у печінці. Однак алкоголь також розщеплюється у печінці та може вплинути на те, скільки препарату зрештою метаболізується. Наприклад, деякі ліки метаболізуються більше — унаслідок ми не отримаємо необхідної дози, а отже й ефективності. Інші — метаболізуються менше — зрештою ми отримаємо більшу дозу, ніж необхідно.
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Учені зібрали докупи все, що нам варто знати про взаємодію алкоголю та різних ліків.
Ліки + алкоголь = сонливість, кома, смерть
Препарати, що впливають на нашу центральну нервову систему (заспокійливі чи стимулювальні) у поєднанні з алкоголем мають також додаткові ефекти, наприклад: сонливість, уповільнення дихання і частоти серцевих скорочень, а в крайніх випадках можуть призвести до коми або навіть смерті.
Учені попереджають, що подібні ефекти вірогідніші, якщо ви приймаєте більше, ніж один подібний препарат.
Ці ліки не можна поєднувати з алкоголем:
- ліки від депресії;
- тривоги;
- шизофренії;
- біль (крім парацетамолу);
- порушень сну (зокрема безсоння);
- алергії;
- застуди;
- грипу.
Ліки + алкоголь = більше ефектів
Алкоголь у поєднанні з деякими препаратами також здатний посилювати їхній ефект. Одним із подібних ліків є золпідем, який категорично забороняється змішувати з алкоголем.
Учені попереджають, що це може призвести до дивної поведінки уві сні, наприклад:
- переїдання уві сні;
- керування автомобілем уві сні;
- ходьба уві сні.
Ліки + крафтове пиво або самогон = високий кров'яний тиск
Існують також ліки, які взаємодіють лише з певними видами алкоголю. До них належать деякі препарати від депресії, наприклад:
- фенелзін;
- транілципромін;
- моклобемід;
- антибіотик лінезолід;
- ліки від хвороби Паркінсона селегілін;
- ліки від раку прокарбазин.
Ці так звані інгібітори моноаміноксидази взаємодіють лише з певними видами алкоголю, наприклад: пива з видимим осадом; крафтового пива; бельгійського, корейського, європейського й африканського пива; домашнього пива чи вина.
Справа в тому, що ці алкогольні напої містять велику кількість тираміну, речовини, які зазвичай розщеплюються нашим організмом і не завдають шкоди. Однак ці препарати не дозволяють нашому організму розщепити тирамін — унаслідок його рівень в організмі росте, а разом із ним артеріальний тиск підвищується до критичного рівня.
Ліки + алкоголь = ефекти навіть після того, як ви кинете пити
Існують ліки, які взаємодіють з алкоголем навіть після того, як ви завершуєте курс лікування. До таких належить метронідазол, у процесі використання якого не можна пити алкоголь через 24 години після закінчення його прийому. Зрештою у вас можуть виявитися такі симптоми:
- нудота;
- блювання;
- почервоніння обличчя і шиї;
- задишка;
- запаморочення;
- прискорене серцебиття;
- підвищений кров'яний тиск.
До подібних ліків також належить ацитретин — препарат для лікування шкірних захворювань (важкий псоріаз, запобігання раку шкіри при трансплантації органів). У разі потрапляння в організм цей препарат перетворюється на іншу речовину — етретинат — і потім виводиться з нашого організму. Однак у поєднанні з алкоголем кількість етретинату в організмі збільшиться, що може призвести до вроджених дефектів. Тому жінкам дітородного віку рекомендують бути особливо обережними.
Алкоголь і протизаплідні
Учені поспішили розвіяти цей міф — загалом використовувати алкоголь із протизаплідними пігулками безпечно, оскільки він не впливає на їхню ефективність безпосередньо.
Однак існує кілька факторів, які варто пам'ятати:
- таблетки ефективні, якщо пити їх в один і той же час;
- якщо ви виблюєте протягом 3 годин після прийому таблетки, вона може не подіяти;
- протизаплідні можуть впливати на вашу реакцію на алкоголь — наприклад, ви можете напиватися швидше та залишатися довше п'яним.
Алкоголь та антибіотики
Існує міф, що не можна заважати антибіотики й алкоголь. Учені зазначають, що це діє лише для метронідазолу та лінезоліду. В іншому, як правило, алкоголь не впливає на ефективність антибіотиків.
Утім, дослідники зазначають, що за можливості варто уникати вживання алкоголю під час курсу антибіотиків — річ у тому, що вони мають схожі побічні ефекти, наприклад розлад шлунка, запаморочення і сонливість, які можуть посилитися.
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