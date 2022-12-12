"Брудний наркотик" б'є по всіх органах. Чому виникає похмілля та як його пережити

Вчені розповіли, як пережити новорічні свята та уникнути похмілля, чи хоча б полегшити його.

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У міру того, як наближаються різдвяні та новорічні свята, все більш актуальним стає питання про те, чому виникає похмілля і чи можна якось зменшити його вплив на наш організм, пише The Guardian.

За словами дослідниці Імперського коледжу Лондона Емілі Палмер, яка вивчає похмілля, алкоголь є "брудним наркотиком" — дослідження показують, що він впливає не лише на нашу печінку та мозок, а й у принципі торкається кожного органу в нашому тілі.

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Вчені не зовсім впевнені, що відбувається в нашому організмі під час похмілля, проте точно знають, що воно спричинене різними біохімічними та нейрохімічними змінами. Тож чи можна уникнути похмілля, чи хоча б полегшити його?

Слизька доріжка

За словами нейропсихофармаколога з Імперського коледжу Лондона Райяна Зафара, лише один ковток алкоголю вивільняє в мозку нейротрансмітер під назвою гамма-аміномасляна кислота, або Габа. Ця кислота впливає на рецептори в корі, особливо ті частини, які беруть участь у розумових процесах й управлінні, та уповільнюють роботу мозку.

Перші три ковтки, коли вивільняється Габа, ми почуваємося спокійно. У той же час ми також отримуємо суттєвий приплив дофаміну — в результаті людина почувається добре, розслаблено та хоче ще. Однак у міру того, як ми продовжуємо пити, алкоголь зв'язується з рецепторами глутамату в мозку і пригнічує їхню активність, по суті впливаючи на формування нашої пам'яті та блокуючи формування наших спогадів.

Згодом алкоголь переміщується з нашої кори, яка контролює поведінку, до мозочка, який відповідає за рух, координацію та рівновагу. Далі алкоголь вражає довгастий мозок, який контролює вегетативні системи, у тому числі серцебиття, кров'яний тиск та дихання. А далі, за словами Зафара, наш мозок просто відключається, саме тому алкоголь вважається депресантом. Не тому, що він викликає у вас депресію, а тому, що по суті пригнічує всю центральну систему нашого організму.

Наслідки вживання алкоголю

Наша печінка здатна виводити лише близько однієї одиниці алкоголю за годину, після чого і настає похмілля. А блювота, якою воно може супроводжуватися, — еволюційна тактика виживання, яка з часом розвивалася у людини, щоб виводити шкідливі речовини з організму.

За словами Зафара, алкоголь згодом метаболізується ферментом алкогольдегідрогеназою (АДГ). Коли АДГ закінчує свою роботу, він по суті утворює ацетальдегід, отруту та канцероген. В результаті, коли вміст алкоголю в крові досягає нуля, саме в цей момент і посилюється похмілля — весь алкоголь перетворюється на отруту, яка змінює роботу ДНК.

Відомо, що алкоголь пошкоджує мітохондріальну ДНК, відповідальну за виробництво енергії у наших клітинах. Навіть незначне її пошкодження може призвести до інтоксикації мозку. За словами Палмера, якщо людина страждає від похмілля регулярно, мабуть, ефект може накопичуватися і призводить до зниження когнітивних функцій і навіть ранньої втрати пам'яті.

По суті щоразу, коли ми вживаємо алкоголь, наше тіло активізується, щоб зменшити наслідки отруєння отрутою. В результаті запальна реакція може призвести до нудоти, блювання, головного болю, сплутаності свідомості, змін настрою, когнітивних порушень, а також порушень пам'яті та навчання. Регулярне надмірне вживання алкоголю також призводить до хронічного запалення і може призвести до діабету, серцевих захворювань або раку.

Чи впливає вік на похмілля

Метаболізм визначає всі хімічні процеси, які є у нашому організмі. З віком наш метаболізм сповільнюється, а для відновлення потрібно більше часу.

За словами Палмера, це може бути пов'язане зі зниженням кількості алкоголю, що вживається з віком, а також зміною наших переваг. У темніших напоях містяться складні органічні молекули з токсичними речовинами — наприклад, у віскі їх у 37 разів більше, ніж у горілці. Більш ранні дослідження показали, що темніші напої в результаті призводять до більш руйнівного похмілля.

Як уникнути похмілля

За словами вчених, головним способом недопущення похмілля є зменшення кількості випитого алкоголю. Однак дослідники також відзначають, що є кілька хитрощів, які можуть допомогти уникнути похмілля.

Розбавляйте алкоголь. Додати лід, содову, лимонад або інші напої. Таким чином ви споживатимете алкоголь повільніше, що дасть вашому організму шанс уникнути похмілля.

Додати лід, содову, лимонад або інші напої. Таким чином ви споживатимете алкоголь повільніше, що дасть вашому організму шанс уникнути похмілля. Вибирайте прозорі напої. Відмовтеся від червоного вина або віскі, оскільки вони містять більше токсичних речовин, ніж, наприклад, горілка або джин.

Відмовтеся від червоного вина або віскі, оскільки вони містять більше токсичних речовин, ніж, наприклад, горілка або джин. Їжте яйця. Вони містять амінокислоту цистеїну, яка уповільнює метаболізм алкоголю.

Чи можна вилікувати похмілля?

На жаль, вам доведеться це пережити. Дослідження вчених із Королівського коледжу Лондона показує, що не існує якихось "ліків", які були б здатні вилікувати похмілля.

Тим не менш, простий ібупрофен здатний зменшити запалення, а ізотонічні напої допоможуть відновити втрачену рідину та іони, що принесе деяке полегшення.

Чи існує імунітет до похмілля?

Деякі люди дійсно виробляють алкогольдегідрогеназу для розщеплення алкоголю швидше, тоді як інші не здатні зробити це так само швидко. На жаль, все залежить від генів. Однак, існує й інша проблема — за словами Зафара, люди з "імунітетом від похмілля" з більшою ймовірністю схильні до розвитку залежності від алкоголю.

Чи можна п'яніти від безалкогольного пива?

Це навряд чи. За словами Зафара, середня пінта пива містить близько 5% алкоголю, тобто вам потрібно випити 10 пінтів пива з низьким вмістом алкоголю 0,5%, щоб досягти того ж ефекту. Навряд чи ваше тіло здатне утримати стільки рідини.

Раніше Фокус писав про 8 міфів про алкоголь, які нам слід знати – похмілля неможливо уникнути, можна лише відстрочити.