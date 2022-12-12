"Грязный наркотик" бьет по всем органам. Почему возникает похмелье и как его пережить

Ученые рассказали, как пережить новогодние праздники и избежать похмелья, или хотя бы облегчить его.

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По мере того, как приближаются рождественские и новогодние праздники, все актуальнее становится вопрос о том, почему возникает похмелье и можно ли как-то уменьшить его влияние на наш организм, пишет The Guardian.

По словам исследователя Имперского колледжа Лондона Эмили Палмер, которая изучает похмелье, алкоголь является "грязным наркотиком" — исследования показывают, что он влияет не только на нашу печень и мозг, но и в принципе затрагивает каждый организм в нашем теле.

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Ученые не совсем уверены, что происходит в нашем организме во время похмелья, однако точно знают, что оно вызвано различными биохимическими и нейрохимическими изменениями. Так можно ли избежать похмелья, или хотя бы облегчить его?

Скользкая дорожка

По словам нейропсихофармаколога из Имперского колледжа Лондона Райяна Зафара, всего один глоток алкоголя высвобождает в мозгу нейротрансмиттер под названием гамма-аминомасляная кислота, или Габа. Эта кислота воздействует на рецепторы в коре, особенно те части, которые участвуют в мыслительных процессах и управлении, и замедляют работу мозга.

Первые три глотка, когда высвобождается Габа, мы чувствуем себя расслабленно. В то же время мы также получаем существенный прилив дофамина — в результате человек чувствует себя хорошо, расслабленно и хотим еще. Однако по мере того, как мы продолжаем пить, алкоголь связывается с рецепторами глутамата в мозге и подавляет их активность, по сути влияя на формирование нашей памяти и блокируя формирования наших воспоминаний.

Со временем алкоголь перемещается из нашей коры, которая контролирует поведение, в мозжечок, который отвечает за движение, координацию и равновесие. Далее алкоголь поражает продолговатый мозг, который контролирует вегетативные системы, в том числе сердцебиение, кровяное давление и дыхание. А далее, по словам Зафара, наш мозг просто отключается — именно поэтому алкоголь считается депрессантом. Не потому что он вызывает у вас депрессию, а потому что по сути угнетает всю центральную систему нашего организма.

Последствия употребления алкоголя

Наша печень способна выводить лишь около одной единицы алкоголя в час, после чего и наступает похмелье. А рвота, которой оно может сопровождаться — эволюционная тактика выживания, которая развилась со временем у человека, чтобы выводить вредные вещества из организма

По словам Зафара, алкоголь со временем метаболизируется ферментом алкогольдегидрогеназой (АДГ). Когда АДГ заканчивает свою работу, он по сути образует ацетальдегид, яд и канцероген. В результате, когда содержание алкоголя в крови достигает нуля, именно в этот момент и усиливается похмелье — весь алкоголь превращается в яд, который изменяет работу ДНК.

Известно, что алкоголь повреждает митохондриальную ДНК, ответственную за производство энергии в наших клетках. Даже незначительное ее повреждение способно привести к интоксикации мозга. По словам Палмер, если человек страдает от похмелья регулярно, по видимому, эффект может накапливаться и приводит к снижению когнитивных функций и даже ранней потери памяти.

По сути каждый раз, когда мы употребляем алкоголь, наше тело активизируется, чтобы уменьшить последствия "отравления ядом". В результате воспалительная реакция может привести к тошноте, рвоте, головной боли, спутанности сознания, изменениям настроение, когнитивным нарушениям, а также нарушениям памяти и обучения. Регулярное чрезмерное употребление алкоголя также приводит к хроническому воспалению и может обернуться диабетом, сердечными заболеваниями или раку.

Влияет ли возраст на похмелье

Метаболизм описывает все химические процессы, происходящие в нашем организме. С возрастом наш метаболизм замедляется, а для восстановления требуется больше времени.

По словам Палмер, это может быть связано со снижением количества употребляемого алкоголя с возрастом, а также изменением наших предпочтений. В более темных напитках содержатся сложные органические молекулы с токсическими веществами — например, в виски их в 37 раз больше, чем в водке. Более ранние исследования показали, что более темные напитки в результате приводят к более разрушительному похмелью.

Как избежать похмелья

По словам ученых, главным способом не допустить похмелья является уменьшение количества выпитого алкоголя. Однако исследователи также отмечают, что есть несколько хитростей, которые могут помочь избежать похмелья:

Разбавляйте алкоголь. Добавьте лед, содовую, лимонад или другие напитки. Таким образом вы будете потреблять алкоголь медленнее, что даст вашему организму шанс избежать похмелья.

Добавьте лед, содовую, лимонад или другие напитки. Таким образом вы будете потреблять алкоголь медленнее, что даст вашему организму шанс избежать похмелья. Выбирайте прозрачные напитки. Откажитесь от красного вина или виски, поскольку они содержат больше токсичных веществ, чем, например, водка или джин.

Откажитесь от красного вина или виски, поскольку они содержат больше токсичных веществ, чем, например, водка или джин. Ешьте яйца. Они содержат аминокислоту цистеин, которая замедляет метаболизм алкоголя.

Можно ли вылечить похмелье?

Увы, вам придется это пережить. Исследование ученых из Королевского колледжа Лондона показывает, что не существует каких-либо "лекарств", которые были бы способны вылечить похмелье.

Тем не менее, простой ибупрофен способен уменьшить воспаление, а изотонические напитки помогут восстановить потерянную жидкость и ионы, что принесет некоторое облегчение.

Существует ли иммунитет к похмелью?

Некоторые люди действительно вырабатывают алкогольдегидрогеназу для расщепления алкоголя быстрее, тогда как другие не способны сделать этого так же быстро. Увы, все зависит от ваших генов. Однако, существует и другая проблема — по словам Зафара, люди с "иммунитетом от похмелья" с большей вероятностью подвержены развитию зависимости от алкоголя.

Можно ли опьянеть от безалкогольного пива?

Это вряд ли. По словам Зафара, средняя пинта пива содержит около 5% алкоголя, то есть вам нужно выпить 10 пинт пива с низким содержанием алкоголя 0,5%, чтобы достичь того же эффекта. Вряд ли ваше тело способно удержать столько жидкости.

Ранее Фокус писал о 8 мифах об алкоголе, которые нам следует знать — похмелья невозможно избежать, можно только отсрочить.