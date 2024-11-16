Пожилые люди в опасности: ученые обнаружили опасный побочный эффект у популярных обезболивающих

С возрастом многие принимаемые нами препараты могут обзавестись опасными побочными эффектами, которые не наблюдаются у более молодых людей. Недавно ученые обнаружили подобный, смертельно опасный для пожилых людей, эффект у популярных лекарств.

Недавнее австралийское исследование указывает на тревожную связь между использованием габапентиноидов — препаратов, назначаемых при нервных болях и эпилепсии, и повышенным риском переломов бедра у пожилых людей. По словам ученых многие люди могут даже не подозревать, что находятся под угрозой серьезных повреждений опроно-двигательного аппарата, пишет McKnight’s Long Term Care.

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Масштабный анализ, опубликованный в журнале JAMA Network Open, включил в себя данные более 28 000 пациентов в штате Виктория, Австралия в период с 2013 по 2018 год и показал, что пожилые люди, принимающие эти препараты, на 30% чаще страдают от перелома бедра в течение 60 дней после начала их приема. Эти данные оставались значимыми даже при учете других лекарств, влияющих на центральную нервную систему.

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Особенно уязвимыми группами были люди с хроническими заболеваниями почек, у которых риск был выше на 141%, и немощные люди, у которых риск увеличивался на 75%. Демографические данные подчеркивают повышенную уязвимость пожилых женщин, поскольку 71% исследуемой популяции составляли именно они, а 60% — люди в возрасте 80 лет и старше. Данные исследования также показали, что к 2018 году габапентиноиды назначались 1 из 7 австралийцев старше 80 лет, что свидетельствует о широком распространении этих препаратов для лечения хронической боли среди пожилых людей.

Габапентиноиды, часто рекламируемые как более безопасная альтернатива опиоидам, могут вызывать такие побочные эффекты, как головокружение, сонливость и нарушение равновесия, что потенциально повышает риск падения у пожилых людей. Растущая зависимость от габапентиноидов требует осторожного назначения препаратов, особенно тем, кто уже склонен к падениям из-за слабости или имеющихся заболеваний, таких как болезни почек, отметили авторы.

Проблема переломов бедра очень распространена: ежегодно 1 из 25 человек старше 80 лет страдает от этой травмы, причем 25% погибают от сопутствоющих осложнений в течение года. Полученные данные подчеркивают необходимость того, чтобы медицинские работники тщательно оценивали риски и пользу от назначения габапентиноидов, особенно в группах риска.

Переломы бедра представляют собой серьезную проблему для здравоохранения во всем мире. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала травмы, связанные с падением, среди пожилых людей одной из главных опасностей, рекомендовав улучшить стратегии их профилактики и пересмотреть лекарственные препараты выписываемые при их получении. Исследования, проведенные в других странах, также уже указывали на риски, связанные с лекарствами, влияющими на общее равновесие и сознание.

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