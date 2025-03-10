Блогер Боярский попал в ДТП и оказался с травмой в больнице, — соцсети (фото, видео)
Блогер, который задал тренд на слово "чиназес", ехал на мопеде. После аварии ему наложили гипс.
Украинский блогер Андрей (Андре) Боярский, который, считается, одним из первых начал употреблять слово "чиназес" и распространил этот тренд в интернете, якобы попал в ДТП. Публикации об этом появились на его странице в Instagram 9 марта.
Из обнародованных кадров не понятно, что именно произошло на дороге, но слышно, как Боярский кричит: "Машина". Отмечается, что он "попал в ДТП на мопеде". На место происшествия приехали друзья блогеров и полиция.
Сразу после аварии Боярский стоял на обеих ногах, но пожаловался на боль в ноге, хотя демонстрировал, как двигался якобы поврежденной конечностью. Впоследствии его доставили в больницу, где медики сделали рентген-снимки.
Выяснилось, что блогер сломал ногу. Поврежденную конечность зафиксировали с помощью гипса, с которым Боярскому придется ходить 1,5 месяца.
Из показанного в соцсетях понятно, что во время пребывания в больнице он передвигался на кресле колесном или на медицинской каталке. Вне стен заведения он передвигался на костылях.
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