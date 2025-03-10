Блогер Боярский попал в ДТП и оказался с травмой в больнице, — соцсети (фото, видео)

Блогер, который задал тренд на слово "чиназес", ехал на мопеде. После аварии ему наложили гипс.

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Украинский блогер Андрей (Андре) Боярский, который, считается, одним из первых начал употреблять слово "чиназес" и распространил этот тренд в интернете, якобы попал в ДТП. Публикации об этом появились на его странице в Instagram 9 марта.

Из обнародованных кадров не понятно, что именно произошло на дороге, но слышно, как Боярский кричит: "Машина". Отмечается, что он "попал в ДТП на мопеде". На место происшествия приехали друзья блогеров и полиция.

Сразу после аварии Боярский стоял на обеих ногах, но пожаловался на боль в ноге, хотя демонстрировал, как двигался якобы поврежденной конечностью. Впоследствии его доставили в больницу, где медики сделали рентген-снимки.

Кадры из соцсетей Фото: Скриншот Кадры из соцсетей Фото: Скриншот

Выяснилось, что блогер сломал ногу. Поврежденную конечность зафиксировали с помощью гипса, с которым Боярскому придется ходить 1,5 месяца.

Из показанного в соцсетях понятно, что во время пребывания в больнице он передвигался на кресле колесном или на медицинской каталке. Вне стен заведения он передвигался на костылях.

Кадры из соцсетей Фото: Скриншот Кадры из соцсетей Фото: Скриншот

Напомним, украинская актриса Олеся Жураковская, которая играла в сериалах "Мама" и "Крепостная", попала в ДТП на Одесской трассе. Она рассказала, что в ее машину врезался "крепкий мужчина" на Volkswagen. Водитель предлагал разобраться на месте, то есть без полиции, а после отказа сбежал.

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