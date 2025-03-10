Актриса Олеся Жураковская попала в ДТП: подробности (фото)

Водитель другого авто пытался "порешать" с актрисой на месте, но когда та отказалась, скрылся с места происшествия.

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Известная украинская актриса Олеся Жураковская, которую знают по роли в сериале "Мама" и "Крепостная" попала в ДТП на Одесской трассе. В ее авто влетел другой автомобиль. Об этом Жураковская рассказала в своем "Фейсбуке".

По словам Олеси, водитель скрылся с места происшествия после того, как она отказалась с ним "мирно разойтись".

"Только что на Одесской трассе возле южного кладбища в мою машину въехал крепкий мужчина на машине Volkswagen. После того, как я отказалась "порешать" на месте, он скрылся с места ДТП. Помогите мне, пожалуйста, найти этого негодяя", — написала актриса.

Она также добавила фото водителя, который скрылся с места ДТП.

Олеся Жураковская также сообщила, что в результате ДТП она не пострадала и что вызвала полицию.

Напомним, что ранее Олеся Жураковская впервые ответила, что думает о подруге-предательнице Ирине Горбачевой. Когда в Украине началась полномасштабная война Горбачева пыталась держать нейтралитет, однако впоследствии продемонстрировала свою пророссийскую позицию.

Также сообщалось, что 26 февраля на Херсонщине заместитель председателя ОГА сбил велосипедиста. От полученных травм мужчина скончался на месте. Полиция ищет свидетелей ДТП, предлагая анонимно дать показания по телефону.