Акторка Олеся Жураківська потрапила у ДТП: подробиці (фото)

Водій іншого авто намагався "порішати" з акторкою на місці, але коли та відмовилася, втік з місця пригоди.

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Відома українська акторка Олеся Жураківська, яку знають за роллю в серіалі "Мама" і "Кріпосна" потрапила в ДТП на Одеській трасі. В її авто влетів інший автомобіль. Про це Жураківська розповіла у своєму "Фейсбуку".

За словами Олесі, водій втік з місця події після того, як вона відмовилася з ним "мирно розійтися".

"Тільки що на Одеській трасі біля південного кладовища в мою автівку в'їхав кремезний чолов'яга на машині Volkswagen. Після того, як я відмовилась "порішати" на місці, він втік з місця ДТП. Допоможіть мені, будь ласка, знайти цього негідника", — написала акторка.

Вона також додала фото водія, який втік з місця ДТП.

Олеся Жураківська також повідомила, що внаслідок ДТП вона не постраждала і що викликала поліцію.

Нагадаємо, що раніше Олеся Жураківська вперше відповіла, що думає про подругу-зрадницю Ірину Горбачову. Коли в Україні почалася повномасштабна війна Горбачова намагалася тримати нейтралітет, однак згодом продемонструвала свою проросійську позицію.

Також повідомлялося, що 26 лютого на Херсонщині заступник голови ОВА збив велосипедиста. Від отриманих травм чоловік помер на місці. Поліція шукає свідків ДТП, пропонуючи анонімно надати свідчення телефоном.