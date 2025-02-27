Заступник голови Херсонської ОВА збив на смерть людину: подробиці ДТП від поліції

Під колесами машини чиновника опинився 50-річний велосипедист. Правоохоронці шукають очевидців, готових дати свідчення.

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У Херсонській області сталася смертельна аварія, її учасником був чиновник місцевої ОВА. Деталями поділились у поліції регіону.

ДТП сталася приблизно о 18:00 26 лютого в селі Посад-Покровське. За попередніми даними, водій Renault Megan, який рухався автодорогою М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ, збив велосипедиста. Останній виїхав з другорядної дороги й перетинав проїзну частину.

50-річний чоловік, який їхав на велосипеді, отримав травми, не сумісні з життям. У відомстві зауважили, що за кермом автівки був заступник голови Херсонської обладміністрації.

Renault Megan вилучили й помістили на арештмайданчик. Слідчі порушили справу про порушення правил безпеки дорожнього руху, яке призвело до смерті потерпілого. Поліція шукає свідків ДТП, пропонуючи анонімно надати свідчення телефоном.

ДТП за участі чиновника ОВА: що вже відомо

Керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін підтвердив, що працівник органу став учасником смертельної аварії, але подробиць не розкрив. Він наголосив, що триває слідство.

У ЗМІ інформували, що йдеться про заступника голови обладміністрації Володимира Клюцевського. Зазначалось, що він їхав без перевищення швидкості й не побачив велосипедиста, бо той виїхав з темряви.

Фото Володимира Клюцевського Фото: Соцмережi

Нагадаємо, речник Київської МВА Євген Ієвлєв повідомив, що у столиці розглядають нову ініціативу стосовно тривог. Йдеться про те, щоб водії громадського транспорту могли самостійно вирішувати, чи є потреба зупиняти рух через небезпеку.