Вивозять з Херсонщини: Білорусь продає до ЄС олію з вирощеного в Україні ріпаку, — "Схеми"

Найбільший експортер ріпакової олії з Білорусі до ЄС "Агропродукт" отримав сировину з окупованих росіянами територій. Журналісти встановили, що компанія має зв'язки з білоруською владою.

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Після повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року замість України найбільшим постачальником ріпакової олії до Європейського Союзу стала Білорусь. Це пов'язано не лише з втратою Україною посівних площ, але й із тим, що найбільші білоруські переробники використовують сировину з окупованої росіянами частини Херсонської області, з'ясували журналісти-розслідувачі проєкту "Схеми"

Розслідування у співпраці з литовськими, латвійськими та білоруськими партнерами виявило, що у 2023 році з окупованих ЗС РФ полів Херсонської області до Білорусі вивезли майже 5 000 тонн насіння ріпаку. За даними Федеральної державної інформаційної системи "Зерно", сировину отримали п'ять білоруських компаній, серед яких найбільший експортер ріпакової олії до ЄС — ООО "Агропродукт". Олію "Агропродукту" часто дегустує перед камерами самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.

"Агропродукт" у Білорусі виробляє ріпакову олію для ЄС з української сировини Фото: Схеми

За даними Євростату, Євросоюз протягом шести місяців 2024 року купив у Білорусі понад 90 тонн ріпакової олії на суму близько 67 мільйонів євро. Найбільшими покупцями були Литва та Латвія. За інформацією від білоруської опозиційної організації "Співтовариство залізничників Білорусі", ці дві країни за весь минулий рік імпортували від "Агропродукту" по 50 тисяч тонн олії з ріпаку.

Найбільше ріпакової олії білоруського виробництва у 2024 році купили Литва та Латвія Фото: Схеми

Представники логістичних компаній у Латвії та Литві на запит журналістів підтвердили співпрацю з "Агропродуктом" попри те, що з червня 2024 року латвійський уряд заборонив ввезення ріпакової олії.

Зв'язки з владою Білорусі

Розслідувачі встановили, що компанія "Агропродукт" має зв'язки з білоруською владою. Зокрема, директор Олег Теслюк в одному з інтерв'ю говорив про свої зв'язки у владних структурах і говорив, що його "прохання будуть розглянуті". Власник "Агропродукту" Олексій Шведов неодноразово їздив до окупованої України разом зі співробітником Управління справами президента Білорусі Олександром Зайцевим і ексгубернатором Брестської області Костянтином Сумаром.

"Агропродукт" має зв'язки з білоруською владою та Олександром Лукашенком Фото: Схеми

Журналісти зазначають, що "Агропродукт" заснований білоруської компанією "Транзит-Авто 2003", яка у 2023 році потрапила під українські санкції через допомогу в перевезенні техніки та особового складу ЗС РФ, однак виробник рапсової олії досі не потрапив до санкційних списків ЄС і України та може вільно експортувати продукцію до Європи.

Розслідувачі звернулися за коментарем до уповноваженого президента України з питань санкційної політики Владислава Власюка. Ознайомившись із фактами, він сказав, що вони можуть бути підставою для запровадження санкцій.

"Можемо говорити про дії іноземної юридичної особи, які створюють реальні або потенційні загрози національним інтересам та територіальній цілісності України, що може бути підставою для введення українських санкцій", — сказав Власюк.

Директор підприємства "Агропродукт" Олег Теслюк відмовився коментувати отриману під час розслідування інформацію.

Зазначимо, в серпні 2024 року журналісти "Схем" повідомляли, що ріпак із Херсонщини до Білорусі вивозять пов'язані з оточенням Кадирова росіяни.

Нагадаємо, 25 січня президент України Володимир Зеленський оголосив, що Київ готується постачати газ до Європи з Азербайджану після зупинки транспортування з Росії.

15 лютого ЗМІ повідомляли, що компанії з КНР заходять на окуповані території України. За даними журналістів, китайські підприємці налагоджують постачання устаткування і починають відбудову зруйнованих заводів.