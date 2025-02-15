РФ не вистачає коштів: компанії з КНР заходять на окуповані території України, — ЗМІ

Журналісти вказують, що китайці активно створюють спільні з РФ компанії та шукають громадян на окупованих територіях для роботи на таких підприємствах. Наразі відомо про понад десяток таких компаній з Піднебесної.

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Низка приватних компаній з Китаю почала активно працювати на тимчасово окупованих українських територіях, де налагоджене постачання необхідного устаткування та почалася відбудова зруйнованих заводів. Про це повідомляє видання NV.

ЗМІ пише, що китайські бізнесмени наймовірніше отримали санкцію від керівництва Компартії на таку роботу та впевнені, що залишаться без будь-якого покарання. Наразі відомо, що низка підприємців з Піднебесної, що представляють різні галузі — від енергетики та сільського господарства до легкої промисловості — їздять на окуповані території, створюють там спільні російсько-китайські фірми та займаються пошуком місцевого населення для роботи.

"На даний час росіянам не вистачає грошей для розбудови захоплених українських земель. Тому Кремль намагається долучити китайські компанії до інвестування в окуповані райони України", – сказав директор Інституту стратегічних досліджень і безпеки Павло Лисянський.

Починаючи з весни 2023 року на так званому "Кантонському ярмарку" в китайському Гуанчжоу були компанії з окупованих територій Донецької та Луганської областей. Так "радник генерального директора" окупаційної "державної компанії "Надра" з так званої "ДНР" Артем Жихарєв відвідав низку заводів з виробництва гірничодобувного устаткування в Пекіні, Чженчжоу, Цзінані та Тайюані. Вже 2024 року китайська компанія Liming Heavy Industry Science & Technology низку видів промислового устаткування, серед яких були стаціонарні дробарні установки, вібраційні живильники та інше додаткове обладнання.

ЗМІ зазначає, що китайці допомагають росіянам не тільки відновлювати зруйновану промисловість на Донбасі, але й постачали обладнання для захоплених росіянами шахт в Торезі, Сніжному та Хрестівці. Крім того, РФ намагається залучити автомагістраль "Ростов-на-Дону — Маріуполь — Мелітополь — Сімферополь", яку РФ активно будує, до міжнародного транспортного коридору "Європа – Західний Китай".

Також, як стверджує видання, наразі відбуваються контакти представників КПК і російських окупаційних адміністрацій, а китайська влада залучає до робіт осіб, які перебувають під слідством в Україні та міжнародними санкціями. Одним з таким за даними журналістів є помічник генерального директора, секретар партійного осередку та генеральний директор напряму інвестицій та фінансування Heilongjiang Construction Investment Group Ван Дунтао.

Експерти повідомили виданню, що в першому півріччі 2023 року викрадене майно та ресурси з окупованих територій Донбасу йшли на експорт до Китаю. Водночас вже понад 60% імпорту до тимчасово окупованої Луганщини складали товари з Піднебесної.

На думку фахівців, РФ не здатна самостійно відбудувати зруйновану промисловість Донбасу, тому активно намагається залучити китайські підприємства. Крім того, завдяки цьому, Росія намагається таким чином переконати бізнес із КНР, що окуповані території України залишаться під контролем росіян.

"Кремль пропонує якісь вигідні умови Пекіну, китайському бізнесу на окупованих територіях. А КНР у відповідь через усі дипломатичні канали просуває тезу, щоб окупована частина залишалася під контролем РФ. По суті, це техніка бізнес-лобізму, але саме для легалізації військової агресії Путіна на міжнародному рівні", – вважає політолог Петро Олещук.

Раніше стало відомо, що Китай ігнорує вимоги України щодо завершення війни. На Заході стурбовані через те, що потенційна угода ігнорує вимоги Києва, й не хочуть порушувати давню обіцянку.

Згодом повідомлялося, що КНР вчергове нагадала про возз'єднання з Тайванем. Міністр закордонних справ КНР Ван Ї повідомив, що Китай не може допустити конфлікту зі США.