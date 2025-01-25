Київ готується до постачання газу в Європу з Азербайджану: що це означає

Президент також підкреслив, що, припинивши транзит російського газу, Україна не порушила жодних домовленостей ні з юридичного погляду, ні з морального.

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Президент Володимир Зеленський сьогодні, 25 січня заявив, що Київ готується до постачання газу з Азербайджану. Про це пише Hromadske.

За словами Зеленського, Україна ніколи не відмовляла в експорті газу — крім випадку з російською сировиною. Зеленський зазначив, що Україна зберігає добрі відносини з Азербайджаном, а тому готова постачати газ із цієї країни до ЄС через свою територію.

Припинення транзиту російського газу

1 січня Україна офіційно зупинила транспортування російського газу своєю територією. У Європейському Союзі зазначили, що були готові до цього. Однак прем'єр Словаччини погрожував припинити надавати Україні гуманітарну допомогу, не забезпечувати електроенергією під час відключень і відмовитися від допомоги українським біженцям у Словаччині.

Також Фіцо обіцяв використовувати право вето в ЄС для блокування рішень щодо України. Він особисто приїжджав до Києва, щоб переконати український уряд продовжити цю домовленість.

Водночас прем'єр Денис Шмигаль пояснив, що накласти санкції на російський газ і позбавити Росію можливості фінансувати війну з його допомогою — "стратегічна мета України".

Раніше ми писали, що Київ запропонував т.зв. "ПМР" вугілля для роботи станції, але лідер невизнаної республіки Вадим Красносільський зазначив, що воно не таке, як потрібно.