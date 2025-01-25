Киев готовится к поставкам газа в Европу из Азербайджана: что это значит

Президент также подчеркнул, что прекратив транзит российского газа, Украина не нарушила никаких договоренностей ни с юридической точки зрения, ни с моральной.

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Президент Владимир Зеленский сегодня, 25 января заявил, что Киев готовится к поставкам газа из Азербайджана. Об этом пишет Hromadske.

По словам Зеленского, Украина никогда не отказывала в экспорте газа — кроме случая с российским сырьем. Зеленский отметил, что Украина сохраняет хорошие отношения с Азербайджаном, а потому готова поставлять газ из этой страны в ЕС через свою территорию.

Прекращение транзита российского газа

1 января Украина официально остановила транспортировку российского газа по своей территории. В Европейском Союзе отметили, что были готовы к этому . Однако премьер Словакии угрожал прекратить оказывать Украине гуманитарную помощь, не снабжать электроэнергией во время отключений и отказаться от помощи украинским беженцам в Словакии.

Также Фицо обещал использовать право вето в ЕС для блокирования решений по Украине. Он лично приезжал в Киев, чтобы убедить украинское правительство продлить эту договоренность.

В то же время, премьер Денис Шмигаль объяснил, что наложить санкции на российский газ и лишить Россию возможности финансировать войну с его помощью — "стратегическая цель Украины".

Ранее мы писали, что Киев предложил т.н. "ПМР" уголь для работы станции, но лидер непризнанной республики Вадим Красносельский отметил, что он не такой, как нужно.