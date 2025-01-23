В Приднестровье назвали украинский уголь "непригодным" для Молдавской ГРЭС

По словам лидера непризнанной республики Вадима Красносельского, уголь, который предложил Киев — газовый, а нужен антрацит.

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Лидер непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский обвинил Кишинев в препятствовании поставкам газа в регион с целью получения "политических дивидендов". Об этом он сказал в видеообращении к президенту Молдовы Майе Санду в четверг, 23 января.

По его словам, критическая ситуация в регионе сложилась именно из-за ее действий именно из-за вас. Красносельский сообщил о намерении направить обращение в международные организации, включая ООН.

Отдельно он выразил недовольство предложением Украины предоставить уголь в качестве топлива для Молдавской ГРЭС. По его словам, это газовый уголь, на котором станция не может работать, а нужен антрацит.

"Это все прекрасно знают. Если вы не верите мне, спросите специалистов. В Молдове их нет — спросите украинских специалистов, кто эксплуатирует данные станции. Тот уголь, который предлагали Приднестровью, он непригоден для Днестровской ГРЭС", — утверждает Красносельский.

14 января Майя Санду заявила, что молдавские органы власти рассматривают возможность поставки газа в Приднестровье через компанию "Молдовагаз". Она уточнила, что для этого необходимо, чтобы "Молдовагаз" закупала газ на рынке и доставляла его в регион, а компания "Тираспольтрансгаз" обеспечила оплату как самого газа, так и его транспортировки. Санду подчеркнула, что Кишинев не блокирует поставки газа, добавляя, что "нынешний энергетический кризис создан Кремлем искусственно, чтобы поссорить два берега Днестра".

Напомним, с 1 января Украина прекратила транзит российского природного газа через собственную газотранспортную систему. В Приднестровье заявили о "беспрецедентном энергетическом кризисе".

8 января президент Владимир Зеленский заявил, что Киев готов предоставить Кишиневу необходимые энергоресурсы, в том числе уголь.

15 января лидер Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что Россия будет подавать газ в непризнанную республику в качестве гуманитарной помощи.