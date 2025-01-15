В России нашли способ, как обеспечить Приднестровье газом

Глава непризнанного Приднестровья заявил, что ездил в РФ с рабочим визитом, но не анонсировал этот визит, чтобы "не работать на пиар". Там он якобы обсуждал вопрос, как быть с газоснабжением.

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Россия будет подавать газ в непризнанную Приднестровскую Молдавскую Республику, как гуманитарную помощь. Об этом сообщил президент Приднестровья Вадим Красносельский во время встречи с журналистами.

Глава непризнанного Приднестровья собрал представителей СМИ, чтобы проинформировать о состоянии дел в условиях энергетического кризиса и перспективах его преодоления. Он заявил, что ездил в РФ с рабочим визитом, но не анонсировал этот визит, чтобы "не работать на пиар".

В Москве, по его словам, решался вопрос о возобновлении подачи газа на территорию Приднестровья. Детализация технических аспектов пока не приведена, но Красносельский отметил, что газоснабжение для нужд приднестровцев и функционирование экономики Приднестровья будет восстановлено в формате оказания гуманитарно-технической помощи республике. Как именно это будет сделано, он не пояснил.

Вадим Красносельский акцентировал внимание на причинах кризисной ситуации, подчеркнув, что основной является отсутствие полноценного политического диалога между Молдовой и Приднестровьем.

"Я предлагал неоднократно Президенту Молдовы встретиться, писал письма, на которые ответа не получал. Уверен, что если бы госпожа Санду от меня лично узнала о фактуре, не было бы половины тех заявлений, которые она делает. По сути, эти заявления — результат незнания информации, незнания ситуации, незнания обстоятельств", — сказал он.

Красносельский заверил, что все системы готовы к восстановлению газоснабжения и выразил надежду, что вскоре ситуация в энергетике стабилизируется и поблагодарил приднестровцев за понимание, терпение и выдержку.

Напомним, что 19 декабря 2024 года президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет продолжать транзит российского газа через свою территорию.

1 января стало известно, что транзит прекращен. В Минэнергетики Украины заверили, что международные партнеры были об этом уведомлены заблаговременно.