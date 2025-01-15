У Росії знайшли спосіб, як забезпечити Придністров'я газом

Голова невизнаного Придністров'я заявив, що їздив до РФ з робочим візитом, але не анонсував цей візит, щоб "не працювати на піар". Там він нібито обговорював питання, як бути з газопостачанням.

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Росія подаватиме газ до невизнаної Придністровської Молдавської Республіки, як гуманітарну допомогу. Про це повідомив президент Придністров'я Вадим Красносельський під час зустрічі з журналістами.

Глава невизнаного Придністров'я зібрав представників ЗМІ, щоб поінформувати про стан справ в умовах енергетичної кризи та перспективи її подолання. Він заявив, що їздив до РФ з робочим візитом, але не анонсував цей візит, щоб "не працювати на піар".

У Москві, за його словами, вирішувалося питання щодо відновлення подачі газу на територію Придністров'я. Деталізації технічних аспектів поки що не наведено, але Красносельський зазначив, що газопостачання для потреб придністровців та функціонування економіки Придністров'я буде відновлено у форматі надання гуманітарно-технічної допомоги республіці. Як саме це буде зроблено, він не пояснив.

Вадим Красносельський акцентував на причинах кризової ситуації, наголосивши, що основною є відсутність повноцінного політичного діалогу між Молдовою та Придністров'ям.

"Я пропонував неодноразово Президенту Молдови зустрітися, писав листи, на які відповіді не отримував. Впевнений, що якби пані Санду від мене особисто дізналася про фактуру, не було б половини тих заяв, які вона робить. По суті, ці заяви – результат незнання інформації, незнання ситуації, незнання обставин", — сказав він.

Красносельський запевнив, що всі системи готові до відновлення газопостачання і висловив сподівання, що незабаром ситуація в енергетиці стабілізується та подякував придністровцям за розуміння, терпіння та витримку.

Нагадаємо, що 19 грудня 2024 року президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не продовжуватиме транзит російського газу через свою територію.

1 січня стало відомо, що транзит припинений. У Міненергетики України запевнили, що міжнародні партнери були про це повідомлені завчасно.