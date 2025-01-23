У Придністров'ї назвали українське вугілля "непридатним" для Молдовської ДРЕС

За словами лідера невизнаної республіки Вадима Красносельського, вугілля, що запропонував Київ — газове, а потрібен антрацит.

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Лідер невизнаної Придністровської Молдавської Республіки (ПМР) Вадим Красносельський звинуватив Кишинів у перешкоджанні постачанням газу в регіон з метою отримання "політичних дивідендів". Про це він сказав у відеозверненні до президентки Молдови Маї Санду у четвер, 23 січня.

За його словами, критична ситуація у регіоні склалася саме через її дії саме через вас. Красносельський повідомив про намір направити звернення до міжнародних організацій, включаючи ООН.

Окремо він висловив невдоволення пропозицією України надати вугілля як паливо для Молдовської ДРЕС. За його словами, це газове вугілля, на якому станція не може працювати, а потрібен антрацит.

"Це всі чудово знають. Якщо ви не вірите мені, запитайте фахівців. У Молдові їх немає — запитайте українських фахівців, хто експлуатує дані станції. Те вугілля, яке пропонували Придністров'ю, воно непридатне для Дністровської ДРЕС", — стверджує Красносельський.

14 січня Мая Санду заявила, що молдовські органи влади розглядають можливість постачання газу в Придністров’я через компанію "Молдовагаз". Вона уточнила, що для цього необхідно, аби "Молдовагаз" закуповувала газ на ринку та доставляла його в регіон, а компанія "Тираспольтрансгаз" забезпечила оплату як самого газу, так і його транспортування. Санду наголосила, що Кишинів не блокує постачання газу, додаючи, що "нинішня енергетична криза створена Кремлем штучно, аби посварити два береги Дністра".

Нагадаємо, з 1 січня Україна припинила транзит російського природного газу через власну газотранспортну систему. У Придністров'ї заявили про "безпрецедентну енергетичну кризу".

8 січня президент Володимир Зеленський заявив, що Київ готовий надати Кишиневу необхідні енергоресурси, зокрема вугілля.

15 січня лідер Придністров'я Вадим Красносельський заявив, що Росія подаватиме газ до невизнаної республіки як гуманітарну допомогу.