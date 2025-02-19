Вывозят из Херсонской области: Беларусь продает в ЕС масло из выращенного в Украине рапса, — "Схемы"

Крупнейший экспортер рапсового масла из Беларуси в ЕС "Агропродукт" получил сырье с оккупированных россиянами территорий. Журналисты установили, что компания имеет связи с белорусскими властями.

Related video

После полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года вместо Украины крупнейшим поставщиком рапсового масла в Европейский Союз стала Беларусь. Это связано не только с потерей Украиной посевных площадей, но и с тем, что крупнейшие белорусские переработчики используют сырье из оккупированной россиянами части Херсонской области, выяснили журналисты-расследователи проекта "Схемы"

Расследование в сотрудничестве с литовскими, латвийскими и белорусскими партнерами выявило, что в 2023 году с оккупированных ВС РФ полей Херсонской области в Беларусь вывезли почти 5 000 тонн семян рапса. По данным Федеральной государственной информационной системы "Зерно", сырье получили пять белорусских компаний, среди которых крупнейший экспортер рапсового масла в ЕС — ООО "Агропродукт". Масло "Агропродукта" часто дегустирует перед камерами самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.

"Агропродукт" в Беларуси производит рапсовое масло для ЕС из украинского сырья Фото: Схемы

По данным Евростата, Евросоюз в течение шести месяцев 2024 года купил у Беларуси более 90 тонн рапсового масла на сумму около 67 миллионов евро. Крупнейшими покупателями были Литва и Латвия. По информации от белорусской оппозиционной организации "Сообщество железнодорожников Беларуси", эти две страны за весь прошлый год импортировали от "Агропродукта" по 50 тысяч тонн масла из рапса.

Больше всего рапсового масла белорусского производства в 2024 году купили Литва и Латвия Фото: Схемы

Представители логистических компаний в Латвии и Литве на запрос журналистов подтвердили сотрудничество с "Агропродуктом" несмотря на то, что с июня 2024 года латвийское правительство запретило ввоз рапсового масла.

Связи с властями Беларуси

Расследователи установили, что компания "Агропродукт" имеет связи с белорусскими властями. В частности, директор Олег Теслюк в одном из интервью говорил о своих связях во властных структурах и говорил, что его "просьбы будут рассмотрены". Владелец "Агропродукта" Алексей Шведов неоднократно ездил в оккупированную Украину вместе с сотрудником Управления делами президента Беларуси Александром Зайцевым и экс-губернатором Брестской области Константином Сумаром.

"Агропродукт" имеет связи с белорусскими властями и Александром Лукашенко Фото: Схемы

Журналисты отмечают, что "Агропродукт" основан белорусской компанией "Транзит-Авто 2003", которая в 2023 году попала под украинские санкции за помощь в перевозке техники и личного состава ВС РФ, однако производитель рапсового масла до сих пор не попал в санкционные списки ЕС и Украины и может свободно экспортировать продукцию в Европу.

Расследователи обратились за комментарием к уполномоченному президента Украины по вопросам санкционной политики Владиславу Власюку. Ознакомившись с фактами, он сказал, что они могут быть основанием для введения санкций.

"Можем говорить о действиях иностранного юридического лица, которые создают реальные или потенциальные угрозы национальным интересам и территориальной целостности Украины, что может быть основанием для введения украинских санкций", — сказал Власюк.

Директор предприятия "Агропродукт" Олег Теслюк отказался комментировать полученную в ходе расследования информацию.

Отметим, в августе 2024 года журналисты "Схем" сообщали, что рапс с Херсонщины в Беларусь вывозят связанные с окружением Кадырова россияне.

Напомним, 25 января президент Украины Владимир Зеленский объявил, что Киев готовится поставлять газ в Европу из Азербайджана после остановки транспортировки из России.

15 февраля СМИ сообщали, что компании из КНР заходят на оккупированные территории Украины. По данным журналистов, китайские предприниматели налаживают поставки оборудования и начинают восстановление разрушенных заводов.