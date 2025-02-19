Вывозят из Херсонской области: Беларусь продает в ЕС масло из выращенного в Украине рапса, — "Схемы"
Крупнейший экспортер рапсового масла из Беларуси в ЕС "Агропродукт" получил сырье с оккупированных россиянами территорий. Журналисты установили, что компания имеет связи с белорусскими властями.
После полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года вместо Украины крупнейшим поставщиком рапсового масла в Европейский Союз стала Беларусь. Это связано не только с потерей Украиной посевных площадей, но и с тем, что крупнейшие белорусские переработчики используют сырье из оккупированной россиянами части Херсонской области, выяснили журналисты-расследователи проекта "Схемы"
Расследование в сотрудничестве с литовскими, латвийскими и белорусскими партнерами выявило, что в 2023 году с оккупированных ВС РФ полей Херсонской области в Беларусь вывезли почти 5 000 тонн семян рапса. По данным Федеральной государственной информационной системы "Зерно", сырье получили пять белорусских компаний, среди которых крупнейший экспортер рапсового масла в ЕС — ООО "Агропродукт". Масло "Агропродукта" часто дегустирует перед камерами самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.
По данным Евростата, Евросоюз в течение шести месяцев 2024 года купил у Беларуси более 90 тонн рапсового масла на сумму около 67 миллионов евро. Крупнейшими покупателями были Литва и Латвия. По информации от белорусской оппозиционной организации "Сообщество железнодорожников Беларуси", эти две страны за весь прошлый год импортировали от "Агропродукта" по 50 тысяч тонн масла из рапса.
Представители логистических компаний в Латвии и Литве на запрос журналистов подтвердили сотрудничество с "Агропродуктом" несмотря на то, что с июня 2024 года латвийское правительство запретило ввоз рапсового масла.
Связи с властями Беларуси
Расследователи установили, что компания "Агропродукт" имеет связи с белорусскими властями. В частности, директор Олег Теслюк в одном из интервью говорил о своих связях во властных структурах и говорил, что его "просьбы будут рассмотрены". Владелец "Агропродукта" Алексей Шведов неоднократно ездил в оккупированную Украину вместе с сотрудником Управления делами президента Беларуси Александром Зайцевым и экс-губернатором Брестской области Константином Сумаром.
Журналисты отмечают, что "Агропродукт" основан белорусской компанией "Транзит-Авто 2003", которая в 2023 году попала под украинские санкции за помощь в перевозке техники и личного состава ВС РФ, однако производитель рапсового масла до сих пор не попал в санкционные списки ЕС и Украины и может свободно экспортировать продукцию в Европу.
Расследователи обратились за комментарием к уполномоченному президента Украины по вопросам санкционной политики Владиславу Власюку. Ознакомившись с фактами, он сказал, что они могут быть основанием для введения санкций.
"Можем говорить о действиях иностранного юридического лица, которые создают реальные или потенциальные угрозы национальным интересам и территориальной целостности Украины, что может быть основанием для введения украинских санкций", — сказал Власюк.
Директор предприятия "Агропродукт" Олег Теслюк отказался комментировать полученную в ходе расследования информацию.
Отметим, в августе 2024 года журналисты "Схем" сообщали, что рапс с Херсонщины в Беларусь вывозят связанные с окружением Кадырова россияне.
Напомним, 25 января президент Украины Владимир Зеленский объявил, что Киев готовится поставлять газ в Европу из Азербайджана после остановки транспортировки из России.
15 февраля СМИ сообщали, что компании из КНР заходят на оккупированные территории Украины. По данным журналистов, китайские предприниматели налаживают поставки оборудования и начинают восстановление разрушенных заводов.