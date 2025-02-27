У Києві можуть змінитися правила для міського транспорту під час тривог: що впровадять

Під час тривог у столичному транспорті водії самі вирішуватимуть, чи потрібно зупинятися, чи продовжувати рух відповідно до графіків. Ініціативу хочуть винести найближчим часом на розгляд.

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Нову ініціативу розглядають у Києві, яка стосується правил поведінки під час оголошення повітряних тривог у громадському транспорті: уже є певні напрацьовані рішення, які невдовзі можуть впровадити. Водночас інновація буде враховувати безпековий чинник, а її головна мета — не спричиняти хаос під час тривог у столиці, особливо поблизу міських станцій метро. Подробиці розповів речник Київської міської військової адміністрації Євген Ієвлєв під час ефіру Новини.LIVE 26 лютого.

Відповідно до ініціативи, водії громадського транспорту самі матимуть змогу вирішувати, чи є необхідність зупиняти рух на час оголошення повітряної тривоги у столиці. Якщо вони будуть вважати за потрібне не зупинятися і якщо це дозволятиме безпекова ситуація, то водії можуть продовжувати рух без.

"Уже маємо перші офіційні й конкретні пропозиції від правоохоронних структур столиці, зокрема пропозиції оптимізації порядку дій для водіїв громадського транспорту", — зазначив Ієвлєв.

Він повідомив про те, що наразі міські чиновники спільно із правоохоронними органами, військовими представниками та фахівцями Держслужби з надзвичайних ситуацій працюють над формуванням алгоритму, дотримуючись питання відновлення повноцінного руху громадського транспорту.

"Мета – щоб не було колапсу біля мостів і станцій метро", — сказав речник відомства.

За його словами, нову ініціативу можуть винести на розгляд міської ради оборони вже найближчим часом. Інших деталей стосовно нового алгоритму дій під час тривоги наразі не повідомляють.

Нагадаємо, раніше у КМВА повідомляли про те, що під час оголошення ранкової загальнонаціональної хвилини мовчання за загиблими земляками у столиці не будуть зупиняти громадський транспорт. Натомість кияни та гості міста будуть чути через системи оповіщення у транспорті відповідні оголошення-нагадування. Про це стало відомо Фокусу 12 лютого.

Передувало цьому повідомлення про те, що у Києві начебто планують зупиняти рух транспорту на час хвилини мовчання з 08:50 до 09:00 год. Тоді розповідали, що рух буде відновлено тільки після завершення хвилини мовчання.