Без припинення руху: у КМВА спростували новину про зупинку транспорту, буде інше рішення

Під час загальнонаціональної хвилини мовчання у столиці не будуть зупиняти транспорт. Натомість кияни будуть чути відповідні оповіщення у салонах тролейбусів та автобусів у цей час.

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Київський транспорт курсуватиме за графіком та без припинень руху, про які раніше повідомили у медіа. Загальнонаціональну хвилину мовчання у столичному транспорті будуть вшановувати, однак це буде відбуватися через повідомлення, які лунатимуть у період з 08:50 до 09:00 год кожного дня під час загальнонаціональної хвилини мовчання. Про це розповіли увечері 11 лютого у Київській міській військовій адміністрації.

"Інформація про те, що громадський транспорт під час загальнонаціональної хвилини мовчання зупинятиме свій рух на 10 хвилин (нібито з 08:50 до 09:00), – не відповідає дійсності", – повідомили у КМВА.

Зазначається, що кияни все рівно під час свого ранкового перебування у міських тролейбусах, трамваях та автобусах будуть вшановувати пам’ять загиблих через війну українців. Це буде відбуватися через повідомлення, які лунатимуть через системи гучномовлення у салонах київського громадського транспорту.

Такі оповіщення мешканці столиці будуть чути у салонах того транспорту, який обладнаний вищезгаданими системами.

Коли лунатимуть повідомлення про загальнонаціональну хвилину мовчання, громадський транспорт не буде призупиняти свій рух і курсуватиме далі відповідно до розкладу.

Поки що у "Київпастрансі" напрацьовують кроки до впровадження такої інновації, повідомили у КМВА.

Нагадаємо, що загальнонаціональна хвилина мовчання оголошується щоденно вранці. У цей час громадян по всій країні закликають вшанувати своїх співвітчизників, які стали жертвами російсько-української війни.

Зазначимо, що увечері 11 лютого з’явилася інформація про те, що київський громадський транспорт буде зупинятися на 10 хвилин під час оголошення про загальнонаціональну хвилину мовчання з з 08:50 до 09:00 год.

Раніше також стало відомо про суперечку між мером Києва Кличком та начальником КМВА Ткаченком, думки яких щодо призупинення руху транспорту на час оголошення повітряної тривоги різняться. Мер проти відновлення руху, а Ткаченко виступає за те, щоб транспорт курсував на час тривоги. Про це детальніше Фокус писав 30 січня.