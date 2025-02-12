Без прекращения движения: в КГВА опровергли новость об остановке транспорта, будет другое решение

Во время общенациональной минуты молчания в столице не будут останавливать транспорт. Зато киевляне будут слышать соответствующие оповещения в салонах троллейбусов и автобусов в это время.

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Киевский транспорт будет курсировать по графику и без прекращений движения, о которых ранее сообщили в медиа. Общенациональную минуту молчания в столичном транспорте будут чествовать, однако это будет происходить через сообщения, которые будут звучать в период с 08:50 до 09:00 каждый день во время общенациональной минуты молчания. Об этом рассказали вечером 11 февраля в Киевской городской военной администрации.

"Информация о том, что общественный транспорт во время общенациональной минуты молчания будет останавливать свое движение на 10 минут (якобы с 08:50 до 09:00), — не соответствует действительности", — сообщили в КГВА.

Отмечается, что киевляне все равно во время своего утреннего пребывания в городских троллейбусах, трамваях и автобусах будут чтить память погибших из-за войны украинцев. Это будет происходить через сообщения, которые будут звучать через системы громкой связи в салонах киевского общественного транспорта.

Такие оповещения жители столицы будут слышать в салонах того транспорта, который оборудован вышеупомянутыми системами.

Когда будут звучать сообщения об общенациональной минуте молчания, общественный транспорт не будет приостанавливать свое движение и будет курсировать дальше в соответствии с расписанием.

Пока в "Киевпастрансе" нарабатывают шаги к внедрению такой инновации, сообщили в КГВА.

Напомним, что общенациональная минута молчания объявляется ежедневно утром. В это время граждан по всей стране призывают почтить своих соотечественников, которые стали жертвами российско-украинской войны.

Отметим, что вечером 11 февраля появилась информация о том, что киевский общественный транспорт будет останавливаться на 10 минут во время объявления об общенациональной минуте молчания с 08:50 до 09:00 часов.

Ранее также стало известно о споре между мэром Киева Кличко и начальником КГВА Ткаченко, мнения которых о приостановлении движения транспорта на время объявления воздушной тревоги различаются. Мэр против возобновления движения, а Ткаченко выступает за то, чтобы транспорт курсировал на время тревоги. Об этом подробнее Фокус писал 30 января.