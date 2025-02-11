В Киеве каждое утро будут останавливать коммунальный транспорт для важного объявления: подробности

Водители коммунального наземного транспорта Киева с 08:50 до 09:00 ежедневно будут останавливать автобусы, троллейбусы и трамваи. Водители будут включать пассажирам объявления об общенациональной минуте молчания.

Related video

Каждое утро в столице с целью почтения памяти украинских воинов и мирных граждан, погибших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, будут останавливать общественный транспорт. Об этом сообщает неофициальная страница "Киевпастранса".

"Управа КПТ" публикует приказ коммунального перевозчика, в котором говорится, что в Киеве в промежутке с 08:50 до 09:00 водители автобусных парков, трамвайных и троллейбусных депо во время остановки в предназначенных для этого местах однократно будут включать объявления об общенациональной минуте молчания. Движение транспорта разрешается восстанавливать только после окончания объявления.

Приказ № 27 от 07.02.25 "О введении в городском пассажирском транспорте общего пользования ежедневного объявления об общенациональной минуте молчания"

Впрочем, если на момент осуществления объявления об общенациональной минуте молчания сообщается об объявлении воздушной тревоги, приоритетность предоставляется информированию об угрозе опасности и необходимости перейти в укрытие.

Отметим, что соответствующие меры прописаны в решении горсовета от 30.01.25 № 6/10473. Депутаты КГС определили, что голосовое сообщение продолжительностью до 10 секунд с объявлением о начале общенациональной минуты молчания и отсчет до окончания минуты должно действовать в городском коммунальном наземном транспорте общего пользования, кроме метрополитена и городской электрички.

Напомним, в Ровнр водитель во время ежедневной минуты молчания проигнорировал требование об остановке движения. Правоохранителям он объяснил, что спешил, поэтому не остановился, но все равно получил штраф.

Тем временем начальник КГВА Тимур Ткаченко выступает за возобновление движения общественного транспорта во время тревоги, как в Харькове, а городской голова Киева Виталий Кличко против этого. Фокус разобрался, стоит ли вносить изменения в работу транспорта в столице.