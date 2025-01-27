В Киеве разработали рекомендации по минуте молчания: что они предусматривают

Оповещать киевлян о начале минуты молчания предлагают через мобильное приложение "Киев Цифровой", объявления в общественном транспорте и системы звукового оповещения на Майдане Независимости и Крещатике.

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В Киеве разработали рекомендации по проведению ежедневной общенациональной минуты молчания. Об этом сообщила депутат Киевского городского совета и председатель Координационного совета по мемориализации участников войны и событий Виктория Муха.

Предложения подготовили совместно с инициаторами петиции, общественной организацией "Почти" и представителями городской власти.

По ее словам, каждый украинец "должен осознавать свою ответственность за сохранение памяти о погибших".

"Приглашаем киевлян участвовать и рекомендуем учреждениям, заведениям и организациям, независимо от формы собственности, приостанавливать работу на минуту, кроме случаев, когда это невозможно из-за непрерывного режима работы или необходимости проведения неотложных мероприятий", — отметила Муха.

Для сообщения о начале минуты молчания предлагают использовать мобильное приложение "Киев Цифровой", объявления в общественном транспорте, на Майдане Независимости и Крещатике, а также через рекламные носители. Разработаны текстовые и аудиовизуальные сопроводительные материалы. Телеканал "Киев" и радио "Киев FM" продолжат трансляцию минуты молчания в прямом эфире.

Также предусмотрена информационная кампания, которая будет напоминать о важности этого ритуала. В учебных заведениях планируют сохранить практику проведения минуты молчания.

Муха отметила, что в случае воздушной тревоги приоритет будет отдан оповещению об опасности.

Рекомендации уже переданы в Киевсовет для рассмотрения и утверждения на ближайшем пленарном заседании.

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На фронте погиб поэт и автор песен Михаил Микусь. Он служил в 5-й отдельной штурмовой бригаде.