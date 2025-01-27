На фронте погиб писатель и автор песен Михаил Микусь

Вступил в ряды ВСУ уже в первые дни полномасштабного вторжения: Михаил был военнослужащим 5-й отдельной штурмовой бригады, погиб во время выполнения боевого задания.

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На фронте погиб военный, поэт и автор песен Михаил Микусь, служивший в 5-й отдельной штурмовой бригаде. Мужчина был уроженцем Тернопольщины и уже с первых дней полномасштабного вторжения в 2022 году взял в руки оружие, чтобы стать на защиту родины. Служил под позывным Небо. Об этом сообщил волонтерский проект "Недописані на странице в X.

Пока неизвестно, при каких условиях и где именно погиб писатель. Однако сообщают, что это произошло во время выполнения боевого задания.

Как сообщают в тернопольских СМИ, мужчина "был настоящим патриотом, националистом и сознательным гражданином". При таких качествах он просто не мог стоять в стороне от фронта и защиты родины, поэтому присоединился к ВСУ, где его направили на несение службы в 5-ю отдельную штурмовую бригаду. Известно, что именно эта бригада воевала в Бахмуте и его окрестностях.

Михаил Микусь был образованным и интеллигентным человеком, окончил факультет филологии и журналистики Тернопольского национального педагогического университета имени Гнатюка. После университета занимался творчеством.

В гражданской жизни Михаил был писателем и поэтом, создавал стихи, которые потом были основой для песен. Тернополянам хорошо известно его имя: Михаил Микусь часто выступал в родном городе с концертами.

Будучи уже в рядах ВСУ, Михаил продолжал творческую работу. Так, в 2023 году вышел в одном из местных издательств сборник его стихов под названием "Вселенная тысячи мечтаний".

"С рождения до смерти нас окружают проблемы,

но ошейник рабства точно не для меня.

Если взобрался на пьедестал, то с него уже не слезу

Во время детства и юности — ковалось железо...", — отрывок одного из стихотворений Микуся.

Друзья и коллеги вспоминают Михаила Микуся в социальных сетях, делятся его стихами и песнями.

"Небо теперь на небе!", — пишет его подруга Марьяна Янчук в Facebook.

Отметим, что украинские художники уже с первых дней полномасштабного вторжения активно приобщаются к рядам обороны. Нередко с фронта, к сожалению, долетают новости об их гибели.

Напомним, на фронте погиб украинский режиссер Станислав Притула, которому было всего 40 лет. Мужчина погиб 22 января в бою. Об этом Фокус рассказал 26 января.

Также на войне погиб один из основателей киевского "Пласта" Константин Жук. Мужчина получил тяжелые травмы, когда прикрывал отход собратьев в Волчанске. Об этом стало известно 22 января.