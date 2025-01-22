На фронте погиб один из основателей киевского "Пласта" Константин Жук: подробности

Константин Жук был командиром штурмовой группы и воевал в составе спецподразделения ГУР "Братство". Погиб, прикрывая отход собратьев.

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Профессиональный военный, командир штурмовой группы, воевавший в составе спецподразделения ГУР "Братство" и участвовавший в управлении обороной острова Змеиный, Константин Жук погиб в Волчанске. Трагедия случилась еще в мае 2024 года, однако в Генеральном штабе ВСУ объяснили, что "были определенные причины, чтобы хранить эту тайну". Сообщили о гибели героя 22 января на странице спецподразделения ГУР "Братство" в Facebook, отметив, что он погиб, когда прикрывал отход собратьев.

Известно, что Константин Жук в составе "Братства" воевал еще с начала полномасштабного вторжения. Да и до этого мужчина не стоял в стороне от фронта — во времена АТО был командиром батальона спецназначения "Гарпун" в составе МВД, впоследствии возглавлял контрдиверсионную группу в составе СБУ.

"Несмотря на почтенный возраст, после начала большой войны присоединился к батальону ГУР МО "Братство". Руководил несколькими подразделениями по привлечению иностранных добровольцев. Участвовал в управлении обороной острова Змеиный", — говорится в сообщении.

В мирные времена Константин Жук также сделал немало. Побратимы рассказали, что ранее мужчина был президентом Национальной ассоциации мотоциклистов Украины, а еще — стал одним из соучредителей киевской ячейки организации "Пласт". Константин Жук был убежден, что нужно заниматься военной подготовкой украинской молодежи, поэтому решил заняться "пластунами" еще до того, как это стало популярным и известным явлением в стране. Сам был уроженцем Черкасской области, имел три высших образования и принял пластовую присягу еще в 1999 году.

На новость о смерти героя отреагировал также в соцсетях Юрий Юзич — известный историк, активный общественный деятель.

"Он делал все, что в его силах, чтобы наша молодежь была готова к войне, в то время, как кадровая армия сокращалась и постоянно реформировалась", — пишет в заметке историк.

Отметим, что службу в армии Константин Жук начинал еще с советской армии, где дослужился до командира отдельного батальона. С 1992 года служил в рядах ВСУ, а с 2004 был полковником в запасе. Когда началась полномасштабная война, мужчина уже не подлежал мобилизационному возрасту, однако твердо решил, что будет воевать за Украину.

Ранее также стало известно о гибели чемпиона Украины по панкратиону Павла Унгуряна. Герой попал под атаку вражеского дрона на Купянском направлении, сообщал Фокус 21 января.

Также стало известно о смерти президента ФК "Подолье" Михаила Коваля в Донецкой области. Его убил вражеский дрон, который попал в автомобиль. Об этом рассказали 14 января.