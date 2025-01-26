Защищал родину с первых дней: на войне погиб украинский режиссер Станислав Притула

Супруга воина написала в соцсетях трогательный пост, в котором написала, каким сильным и честным выбором руководствовался Станислав, и как он в сложные времена вдохновлял окружающих.

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В воскресенье, 26 января стало известно, что на войне погиб военнослужащий ВСУ, украинский кинорежиссер и экс-глава управления госрегулирования в Госкино Украины Станислав Притула. Ему было 40 лет. О его гибели сообщила в соцсетях жена режиссера Лариса Титаренко, посвятив ему трогательный пост.

По словам супруги военнослужащего, Притула погиб 22 января в бою. Также известно, что Станислав находился на передовой с первых дней полномасштабного вторжения защищая Украину.

"Я принесла вам боль. Стас погиб. Простите — те, кто знал его и любил. Каждый день этой войны я вынимала из груди свое сердце и крепко сжимала его в ладонях… Сейчас у меня в руке пепел и страшная пустота внутри", — написала супруга воина.

Титаренко рассказала о том, каким сильным и честным выбором руководствовался Станислав, как он вдохновлял окружающих, даже в самые сложные времена, и как всегда старался двигать мир к свету и справедливости.

Станислав Притула Фото: Facebook

Станислав Притула: режиссер и защитник Украины

До войны Станислав Притула работал в Госкино, а затем возглавлял отдел кино в компании FAMILY Production. Его коллеги и друзья вспоминают его как талантливого продюсера и неравнодушного человека.

Председатель Украинской гильдии режиссеров Жанна Максименко-Довгич отметила, что это большая потеря для Украины, для украинского кино и для всех, кто знал Стаса.

"В который раз мы потеряли одного из тех, с кем связывали будущее страны, того, кто не боялся брать на себя ответственность и именно поэтому с первых дней с начала полномасштабного вторжения он был на войне, на переднем крае", — написала она.

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Госкино Украины также выразило глубокие соболезнования, отметив талант, самоотверженность и вклад Станислава в развитие украинского кинематографа. По словам коллег, он был Человеком с большой буквы, преданным своему делу и неравнодушным к тому, что происходит вокруг. Поэтому смелость и преданность останутся примером для, тех кто близко знал Станислава.

"С первых дней войны он стал на защиту родной страны, отдав свою жизнь ради ее будущего. Выражаем глубокие соболезнования его семье, друзьям, коллегам и всем, кто знал и ценил Станислава", — говорится в посте.

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