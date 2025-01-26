Захищав батьківщину з перших днів: на війні загинув український режисер Станіслав Притула

Дружина воїна написала в соцмережах зворушливий пост, у якому написала, яким сильним і чесним вибором керувався Станіслав, і як він у складні часи надихав оточуючих.

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У неділю, 26 січня стало відомо, що на війні загинув військовослужбовець ЗСУ, український кінорежисер та ексголова управління держрегулювання в Держкіно України Станіслав Притула. Йому було 40 років. Про його загибель повідомила в соцмережах дружина режисера Лариса Титаренко, присвятивши йому зворушливий пост.

За словами дружини військовослужбовця, Притула загинув 22 січня в бою. Також відомо, що Станіслав перебував на передовій із перших днів повномасштабного вторгнення, захищаючи Україну.

"Я принесла вам біль. Стас загинув. Вибачте — ті, хто знав його і любив. Кожен день цієї війни я виймала з грудей своє серце і міцно стискала його в долонях... Зараз у мене в руці попіл і страшна порожнеча всередині", — написала дружина воїна.

Титаренко розповіла про те, яким сильним і чесним вибором керувався Станіслав, як він надихав оточуючих, навіть у найскладніші часи, і як завжди старався рухати світ до світла і справедливості.

Станіслав Притула Фото: Facebook

Станіслав Притула: режисер і захисник України

До війни Станіслав Притула працював у Держкіно, а потім очолював відділ кіно в компанії FAMILY Production. Його колеги та друзі згадують його як талановитого продюсера і небайдужу людину.

Голова Української гільдії режисерів Жанна Максименко-Довгич зазначила, що це велика втрата для України, для українського кіно і для всіх, хто знав Стаса.

"Вкотре ми втратили одного з тих, із ким пов'язували майбутнє країни, того, хто не боявся брати на себе відповідальність і саме тому з перших днів від початку повномасштабного вторгнення він був на війні, на передньому краї", — написала вона.

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Держкіно України також висловило глибокі співчуття, відзначивши талант, самовідданість і внесок Станіслава в розвиток українського кінематографа. За словами колег, він був Людиною з великої літери, відданою своїй справі та небайдужою до того, що відбувається навколо. Тож сміливість і відданість залишаться прикладом для тих, хто близько знав Станіслава.

"З перших днів війни він став на захист рідної країни, віддавши своє життя заради її майбутнього. Висловлюємо глибокі співчуття його родині, друзям, колегам і всім, хто знав і цінував Станіслава", — ідеться в пості.

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