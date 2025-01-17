Бежали навстречу друг другу: от ракетного удара РФ погибли бабушка и внук в Кривом Роге

Во время ракетной атаки на Кривой Рог погиб 20-летний парень и его 61-летняя бабушка, за жизнь тети юноши борются медики.

Related video

Стали известны имена еще одних жертв ракетного удара РФ по Кривому Рогу: 20-летний Алексей и 61-летняя Алена, которые были родными друг другу. Алена — бабушка юного Алексея, которая вышла навстречу внуку после того, как в городе прогремел первый взрыв. Баллистическая атака продолжилась и второй удар по городу застал родных на улице, из-за чего оба погибли на месте. Об этом сообщает местный Телеграм-канал"СВОИ".

Гибель постигла Алену и Алексея у подъезда пятиэтажки, где жила семья. Бабушка ожидала внука и его тетю дома: Алексей должен был забежать за тетей в учебное заведение, где она работала, и они вместе должны были прийти домой.

Парень так и поступил: прибежал к тете, с которой все было хорошо, и они вместе поспешили домой. Бабушка Алексея спустилась на первый этаж дома, чтобы открыть дверь родным в подъезд. Второй ракетный удар раздался, когда семья встретилась во дворе собственного дома.

СВОИ Кривой Рог: погибшая 61-летняя Алена

Сообщается также, что вместе с бабушкой и внуком погибла их 50-летняя соседка. Что же касается тети парня, то она получила тяжелые травмы, "скорая" забрала ее в больницу. Сейчас медики борются за жизнь женщины.

Известно, 20-летний Алексей был студентом педагогического университета. Парень должен был стать учителем географии. Друзья называли его душой их студенческой жизни, настоящей звездой и идейным вдохновителем, как говорится в Телеграмм-канале.

"Я понял, что педагог — это друг и наставник, а стать им — это настоящее искусство. Меня радует, что я могу отойти от стандартных методик и экспериментировать с новыми подходами к работе с детьми", — так Алексей говорил о своей миссии и выборе в жизни, передает Телеграмм-канал"СВОИ".

Также известно, что бабушка парня в прошлом была медиком — работала в Третьей городской больнице.

ВС РФ атаковали баллистикой Кривой Рог: что известно

По состоянию на 16:00 Фокус сообщал по информации Александра Вилкула о семи пострадавших от ракетной атаки РФ в Кривом Роге, которые получили ранения различной степени тяжести. Вилкул также сообщил, что в понедельник, 20 января, в городе объявят день траура по погибшим от сегодняшней атаки.

Также сообщалось о четырех погибших криворожанах. Среди них — вторая жена мужчины, который уже похоронил первую любимую в Херсоне. Семья воспитывала троих детей, старший сын сегодня, 17 января, должен был отмечать свой день рождения, из-за чего родители поехали на рынок за продуктами. Женщину убило обломками в собственном автомобиле.