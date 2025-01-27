На фронті загинув письменник та автор пісень Михайло Микусь

Долучився до лав ЗСУ вже у перші дні повномасштабного вторгнення: Михайло був військовослужбовцем 5-ї окремої штурмової бригади, загинув під час виконання бойового завдання.

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На фронті загинув військовий, поет та автор пісень Михайло Микусь, що служив у 5-й окремій штурмовій бригаді. Чоловік був уродженцем Тернопільщини і вже з перших днів повномасштабного вторгнення у 2022 році взяв до рук зброю, щоб стати на захист батьківщини. Служив під позивним Небо. Про це повідомив волонтерський проєкт "Недописані" на сторінці у X.

Поки що невідомо, за яких умов та де саме загинув письменник. Однак повідомляють, що це відбулося під час виконання бойового завдання.

Як повідомляють у тернопільських ЗМІ, чоловік "був справжнім патріотом, націоналістом та свідомим громадянином". За таких якостей він просто не міг стояти осторонь фронту та захисту батьківщини, тому долучився до ЗСУ, де його направили на несення служби у 5-ту окрему штурмову бригаду. Відомо, що саме ця бригада воювала в Бахмуті та його околицях.

Михайло Микусь був освіченою та інтелігентною людиною, закінчив факультет філології та журналістики Тернопільського національного педагогічного університету імені Гнатюка. Після університету займався творчістю.

У цивільному житті Михайло був письменником та поетом, створював вірші, які потім були основою для пісень. Тернополянам добре відоме його ім’я: Михайло Микусь часто виступав у рідному місті з концертами.

Бувши вже у лавах ЗСУ, Михайло продовжував творчу працю. Так, у 2023 році вийшла друком в одному з місцевих видавництв збірка його віршів під назвою "Всесвіт тисячі мрій".

"З народження до смерті нас оточують проблеми,

але нашийник рабства точно не для мене.

Якщо виліз на п'єдестал, то з нього вже не злізу

Під час дитинства й юності – кувалося залізо…", – уривок однієї з поезій Микуся.

Друзі і колеги згадують Михайла Микуся у соціальних мережах, діляться його віршами і піснями.

"Небо тепер на небі!", – пише його подруга Мар’яна Янчук у Facebook.

Зазначимо, що українські митці вже з перших днів повномасштабного вторгнення активно долучаються до лав оборони. Нерідко з фронту, на жаль, долітають новини про їхню загибель.

Нагадаємо, на фронті загинув український режисер Станіслав Притула, якому було всього 40 років. Чоловік загинув 22 січня в бою. Про це Фокус розповів 26 січня.

Також на війні загинув один із засновників київського "Пласту" Костянтин Жук. Чоловік отримав тяжкі травми, коли прикривав відхід побратимів у Вовчанську. Про це стало відомо 22 січня.