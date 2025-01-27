У Києві розробили рекомендації щодо хвилини мовчання: що вони передбачають

Сповіщати киян про початок хвилини мовчання пропонують через мобільний застосунок "Київ Цифровий", оголошення у громадському транспорті і системи звукового оповіщення на Майдані Незалежності і Хрещатику.

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У Києві розробили рекомендації щодо проведення щоденної загальнонаціональної хвилини мовчання. Про це повідомила депутатка Київської міської ради і голова Координаційної ради з меморіалізації учасників війни та подій Вікторія Муха.

Пропозиції підготували спільно з ініціаторами петиції, громадською організацією "Вшануй" та представниками міської влади.

За її словами, кожен українець "має усвідомлювати свою відповідальність за збереження пам'яті про загиблих".

"Запрошуємо киян долучатися та рекомендуємо установам, закладам й організаціям, незалежно від форми власності, призупиняти роботу на хвилину, крім випадків, коли це неможливо через безперервний режим роботи або необхідність проведення невідкладних заходів", — зазначила Муха.

Для повідомлення про початок хвилини мовчання пропонують використовувати мобільний додаток "Київ Цифровий", оголошення в громадському транспорті, на Майдані Незалежності та Хрещатику, а також через рекламні носії. Розроблено текстові та аудіовізуальні супровідні матеріали. Телеканал "Київ" і радіо "Київ FM" продовжать трансляцію хвилини мовчання в прямому етері.

Також передбачена інформаційна кампанія, яка нагадуватиме про важливість цього ритуалу. У закладах освіти планують зберегти практику проведення хвилини мовчання.

Муха зазначила, що у разі повітряної тривоги пріоритет буде віддано оповіщенню про небезпеку.

Рекомендації вже передано до Київради для розгляду та затвердження на найближчому пленарному засіданні.

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