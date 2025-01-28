В Ровно водитель проигнорировал минуту молчания: как отреагировали в полиции

Водитель проигнорировал требование об остановке движения. Однако его удалось оперативно выявить и привлечь к административной ответственности.

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В Ривне водитель во время ежедневной минуты молчания проигнорировал требование об остановке движения. На него наложили штраф, сообщили в патрульной полиции Ривненской области.

Инцидент произошел 27 января в 09:00 в центре Ровно. В полиции рассказали, что по сигналу регулировщика все участники дорожного движения остановились в знак почтения памяти павших на войне. Однако один из водителей, который управлял автомобилем Volkswagen Passat, проигнорировал эту остановку и продолжил движение.

Нарушителя нашли при технической поддержке "Центра безопасности общины" из системы "Безопасный город Ривне". Он объяснил, что спешил, поэтому не остановился. Водителю выписали штраф за нарушение ч. 2 ст. 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Напомним, что в Киеве разработали рекомендации по проведению ежедневной общенациональной минуты молчания. Киевлян извещать о начале минуты молчания предлагают через мобильное приложение "Киев Цифровой", объявления в общественном транспорте и системы звукового оповещения на Майдане Независимости и Крещатике. Также предусмотрена информационная кампания, которая будет напоминать о важности этого ритуала.

Если же нарушение правил дорожного движения зафиксировано автоматической камерой, его можно обжаловать. Это можно сделать в течение 10 дней со дня вынесения соответствующего постановления об административном правонарушении путем подачи жалобы в орган, который вынес постановление и впоследствии — в суд. В целом штрафов за нарушение ПДД — больше всего, они составляют 21% от общего количества всех должников.