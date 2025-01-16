Как обжаловать штраф за ПДД, зафиксированный автоматическими камерами: юрист поделилась подробностями

В случае несогласия со штрафом лицо может обжаловать его в орган, который вынес постановление или в суд.

Related video

Камеры автофиксации нарушений важны для обеспечения дорожного движения. Они фиксируют нарушения правил дорожного движения, однако иногда водители не согласны с автоматическими штрафами. Как обжаловать такой документ, "РБК-Украина" рассказала адвокат адвокатского объединения "Дикси Лекс" Анна Рябуха.

Как обжаловать штраф за нарушение ПДД, зафиксированный автоматическими камерами

Постановление об административном правонарушении можно обжаловать в течение 10 дней со дня его вынесения — этот срок касается также нарушений, зафиксированных с помощью фото- или видеозаписи. Однако в случае наличия уважительных причин срок обжалования может быть продлен. Он возобновляется путем подачи соответствующего заявления.

Жалоба подается в орган, который вынес постановление, то есть в подразделение Национальной полиции Украины или органа местного самоуправления, ответственного за администрирование штрафов. В документе должна быть следующая информация:

данные о лице, которое обжалует штраф (фамилия, имя, отчество, адрес);

номер постановления и другие реквизиты;

обоснование обжалования (указание, почему лицо не соглашается с решением, например, техническая ошибка камеры, отсутствие факта нарушения и т.д.);

копии документов, подтверждающих заявленные обстоятельства (при наличии).

Как действовать при отказе в удовлетворении жалобы

В случае отказа в удовлетворении жалобы или ее частичном удовлетворении, гражданин имеет право обратиться в суд. Суд изучит все обстоятельства дела и вынесет окончательное решение. Однако подача жалобы не останавливает процесс исполнения постановления до вынесения окончательного решения.

По словам Анны Рябухи, обжаловать постановление об административном правонарушении можно сразу в суд. В случае отсутствия нарушения суд может отменить штраф.

Сроки исполнения постановления

В случае необжалования постановления оно вступает в законную силу через 10 дней после его вынесения. После этого гражданин обязан уплатить штраф в течение 30 дней. В случае неуплаты штрафа в установленный срок на лицо накладываются дополнительные санкции.

Напомним, что водители, которые нарушили правила дорожного движения, получат в приложении "Дія" фото- и видеофиксацию нарушения. Проверить наличие штрафов можно в нескольких онлайн-приложениях.

Напомним, что наибольшую долю всех должников составляют штрафы за нарушение ПДД. Они составляют 21% от общего количества записей.