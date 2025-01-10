Фото и видео нарушения ПДД: в приложении "Дія" появятся новые функции для водителей авто

В дополнение к штрафам украинским водителям будут присылать фото и видео с моментом нарушения правил дорожного движения. Проверить наличие штрафов можно в нескольких онлайн-приложениях.

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Водители, нарушившие правила дорожного движения, получат в приложении "Дія" фото и видеофиксации нарушения. Об этом сообщило МВД Украины.

До этого нововведения штрафы поступали только с текстовыми деталями, с указанием нарушения, времени и места. Теперь в приложение добавили еще фото и видео подробности.

В Украине ранее обсуждали идею штрафов за езду на летней резине зимой

Проверить наличие штрафов можно на веб-сайте МВД, на портале и приложении "Дія", в "Кабинете водителя" и "Штрафах ПДД". Оплатить штрафы можно по реквизитам карты, ApplePay или GooglePay, напомнили в МВД.

Кроме этого, начальник Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий недавно комментировал вопрос штрафов за отсутствие страховки автомобиля. Изначально в сети появились сведения, что с 1 января 2025 года дорожные камеры начали автоматически фиксировать таких нарушителей.

"Сейчас нет законодательных оснований для применения системы автофиксации в отношении именно этого правонарушения", — замечал он.

Чтобы полиция могла использовать дорожные камеры для штрафов владельцев авто за отсутствие страховки, нужно менять Кодекс Украины об административных правонарушениях и подзаконные нормативно-правовые акты, регулирующие данный вопрос. Система автофиксации технически не адаптирована для фиксации такого нарушения.

Напомним, в Украине ранее обсуждали идею ввода штрафов за езду на летней резине зимой. Ориентировочные размеры штрафов: 340 гривен для легковых авто и 8500 гривен для грузовиков и автобусов.

В декабре прошлого года в Виннице полиция задержала пьяного водителя, в его крови обнаружили рекордное содержание алкоголя.