Фото и видео нарушения ПДД: в приложении "Дія" появятся новые функции для водителей авто
В дополнение к штрафам украинским водителям будут присылать фото и видео с моментом нарушения правил дорожного движения. Проверить наличие штрафов можно в нескольких онлайн-приложениях.
Водители, нарушившие правила дорожного движения, получат в приложении "Дія" фото и видеофиксации нарушения. Об этом сообщило МВД Украины.
До этого нововведения штрафы поступали только с текстовыми деталями, с указанием нарушения, времени и места. Теперь в приложение добавили еще фото и видео подробности.
Проверить наличие штрафов можно на веб-сайте МВД, на портале и приложении "Дія", в "Кабинете водителя" и "Штрафах ПДД". Оплатить штрафы можно по реквизитам карты, ApplePay или GooglePay, напомнили в МВД.
Кроме этого, начальник Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий недавно комментировал вопрос штрафов за отсутствие страховки автомобиля. Изначально в сети появились сведения, что с 1 января 2025 года дорожные камеры начали автоматически фиксировать таких нарушителей.
"Сейчас нет законодательных оснований для применения системы автофиксации в отношении именно этого правонарушения", — замечал он.
Чтобы полиция могла использовать дорожные камеры для штрафов владельцев авто за отсутствие страховки, нужно менять Кодекс Украины об административных правонарушениях и подзаконные нормативно-правовые акты, регулирующие данный вопрос. Система автофиксации технически не адаптирована для фиксации такого нарушения.
Напомним, в Украине ранее обсуждали идею ввода штрафов за езду на летней резине зимой. Ориентировочные размеры штрафов: 340 гривен для легковых авто и 8500 гривен для грузовиков и автобусов.
В декабре прошлого года в Виннице полиция задержала пьяного водителя, в его крови обнаружили рекордное содержание алкоголя.