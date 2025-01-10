Фото та відео порушення ПДР: у застосунку "Дія" з'являться нові функції для водіїв авто

На додаток до штрафів українським водіям надсилатимуть фото і відео з моментом порушення правил дорожнього руху. Перевірити наявність штрафів можна в кількох онлайн-додатках.

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Водії, які порушили правила дорожнього руху, отримають у застосунку "Дія" фото- та відеофіксацію порушення. Про це повідомило МВС України.

До цього нововведення штрафи надходили тільки з текстовими деталями, із зазначенням порушення, часу і місця. Тепер у застосунок додали ще фото та відео подробиці.

В Україні раніше обговорювали ідею штрафів за їзду на літній гумі взимку

Перевірити наявність штрафів можна на вебсайті МВС, на порталі та застосунку "Дія", у "Кабінеті водія" та "Штрафах ПДР". Сплатити штрафи можна за реквізитами картки, ApplePay або GooglePay, нагадали в МВС.

Крім цього, начальник Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький нещодавно коментував питання штрафів за відсутність страховки автомобіля. Спочатку в мережі з'явилися відомості, що з 1 січня 2025 року дорожні камери почали автоматично фіксувати таких порушників.

"Зараз немає законодавчих підстав для застосування системи автофіксації щодо саме цього правопорушення", — зауважував він.

Щоб поліція могла використовувати дорожні камери для штрафів власників авто за відсутність страховки, потрібно змінювати Кодекс України про адміністративні правопорушення та підзаконні нормативно-правові акти, що регулюють це питання. Система автофіксації технічно не адаптована для фіксації такого порушення.

Нагадаємо, в Україні раніше обговорювали ідею введення штрафів за їзду на літній гумі взимку. Орієнтовні розміри штрафів: 340 гривень для легкових авто і 8500 гривень для вантажівок і автобусів.

У грудні минулого року у Вінниці поліція затримала п'яного водія, у його крові виявили рекордний вміст алкоголю.