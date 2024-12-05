В Украине хотят штрафовать водителей за летнюю резину зимой: о каких суммах идет речь

Водителей грузовиков и автобусов за летние шины хотят штрафовать на 8500 гривен, рассказал Алексей Билошицкий. Владелец легкового авто в таком случае может заплатить 340 гривен.

В Украине могут ввести штрафы за "непереобувание" автомобиля с летней резины на зимнюю во время смены сезонов. Об этом "Украинским новостям" сообщил первый заместитель начальника департамента Патрульной полиции Алексей Билошицкий.

"Предлагается 340 гривен для легковых автомобилей и 8500 гривен для грузовиков и автобусов", — сказал Билошицкий.

Полицейский подчеркнул, что зимняя резина является вопросом безопасности и коллективной ответственности. Он отметил, что при температуре воздуха в +4...+7 градусов летняя резина уже "дубеет" и теряет свойства, что увеличивает риск негативных последствий в виде ДТП.

Сейчас в Украине нет никакой ответственности за летнюю резину в зимний период и ее наличие в соответствующее время года прописано в правилах дорожного движения только как рекомендация.

Алексей Билошицкий рассказал, что работа по нормированию вопроса замены резины по сезону была начата еще до полномасштабного вторжения и такой законопроект зарегистрирован.

"Нас поддерживает в этом ряд депутатов, но пока что до этого вопроса не дошли и я думаю, что этой зимой вряд ли дойдут", — рассказал Билошицкий, пояснив, что в парламенте обсуждают нюансы.

К тому же, признал первый заместитель начальника департамента Патрульной полиции, у этого вопроса есть много противников.

Напомним, в Украине может появиться новый дорожный знак, который обозначает полосу совместного пользования транспортными средствами.

Также Фокус писал, что в Украине могут существенно вырасти штрафы за систематические нарушения ПДД.