В Україні хочуть штрафувати водіїв за літню гуму взимку: про які суми йдеться

Водіїв вантажівок та автобусів за літні шини хочуть штрафувати на 8500 гривень, розповів Олексій Білошицький. Власник легкового авто у такому випадку може заплатити 340 гривень.

В Україні можуть запровадити штрафи за "неперевзування" автомобіля з літньої гуми на зимову під час зміни сезонів. Про це "Українським новинам" повідомив перший заступник начальника департаменту Патрульної поліції Олексій Білошицький.

"Пропонується 340 гривень для легкових автомобілів та 8500 гривень для вантажівок і автобусів", — сказав Білошицький.

Поліцейський наголосив, що зимова гума є питанням безпеки і колективної відповідальності. Він зазначив, що при температурі повітря у +4…+7 градусів літня гума вже "дубіє" і втрачає властивості, що збільшує ризик негативних наслідків у вигляді ДТП.

Наразі в Україні немає жодної відповідальності за літню гуму у зимовий період і її наявність у відповідну пору року прописана в правилах дорожнього руху лише як рекомендація.

Олексій Білошицький розповів, що робота з унормування питання заміни гуми по сезону була розпочата ще до повномасштабного вторгнення і такий законопроєкт зареєстрований.

"Нас підтримує в цьому ряд депутатів, але поки що до цього питання не дійшли і я думаю, що цієї зими навряд чи дійдуть", — розповів Білошицький, пояснивши, що у парламенті обговорюють нюанси.

До того ж, визнав перший заступник начальника департаменту Патрульної поліції, у цього питання є багато противників.

Нагадаємо, в Україні може з'явитися новий дорожній знак, який позначає смугу спільного користування транспортними засобами.

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