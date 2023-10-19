Зимові шини для авто: коли їх потрібно міняти і в чому різниця з літніми покришками

Зимові шини забезпечують краще зчеплення з дорогою в холодну погоду і мають кілька особливостей. Вони залишаються м'якими та еластичними навіть за дуже низьких температур.

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До настання холодів водіям потрібно заздалегідь підготувати свої автомобілі. Однією з найважливіших процедур є заміна літніх шин на зимові покришки. Експерти порталу Autocar розповіли, навіщо це потрібно робити.

Зимові шини спеціально розроблені для забезпечення кращого зчеплення з дорогою в холодну погоду, особливо за температури нижче +7°C. Вони призначені не тільки для їзди по снігу та льоду, а й для мокрої та сухої поверхні.

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Чим зимові шини відрізняються від літніх?

Зимові шини мають безліч відмінностей від літніх покришок Фото: Скриншот

Зимові шини мають кілька відмінностей від літніх покришок. Головною особливістю є більш ефективний малюнок протектора з великою кількістю канавок або ламелей.

Також зимові шини залишаються м'якими та еластичними навіть за негативних температур. У холодну погоду літні покришки можуть ставати дуже жорсткими.

Ще однією особливістю таких шин є їхня незвичайна конструкція, яка вібрує під час руху. Завдяки цьому витрушується весь сніг, який збирається під час зимових поїздок.

Коли потрібно міняти літні шини на зимові?

Експерти рекомендують міняти літні шини на зимові, коли середньодобова температура стає нижчою за +7°C. Зазвичай таке похолодання відбувається наприкінці осені.

Купити зимові шини потрібно заздалегідь. Їх можна встановити самостійно або скористатися послугами фахівців.

Чи можна використовувати зимові шини влітку?

Експерти не рекомендують використовувати зимові шини влітку. Причина доволі проста — вони неефективні в теплу погоду.

Крім цього зимові шини зношуються влітку набагато швидше. Через це їх доведеться замінювати набагато частіше.

Зимові шини чи всесезонні?

Купівля всесезонних шин може здатися чудовим вкладенням, але у таких покришок є свої недоліки. Вони не забезпечують оптимальне зчеплення з дорогою взимку або влітку.

На відміну від зимових шин, всесезонні покришки можуть ставати жорсткими за низьких температур. Також їх не рекомендується встановлювати на спортивні автомобілі, оскільки вони можуть дуже швидко зношуватися.

Як зберігати зимову гуму?

Зимові шини слід зберігати в сухому прохолодному місці, складеними одна на одну. Також варто уникати потрапляння прямих сонячних променів.

Також зимові шини потрібно вимити теплою водою і ретельно висушити перед зберіганням. Перед тим, як ви знімете покришки з вашого авто, варто позначити кожну з них, щоб стежити за швидкістю зносу.

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