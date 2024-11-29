В Україні може з'явитися новий дорожній знак: що варто знати водіям (фото)
У Львові пропонують обладнати смуги спільного використання транспортом. Позначатиме їх спеціальний дорожній знак.
В Україні можуть запровадити новий дорожній знак, який позначає смугу спільного користування транспортними засобами. Його пропонують встановлювати у Львові – із такою ініціативою виступив депутат міської ради Петро Адамик. Про це повідомляється на сайті міськради.
Знак у вигляді білого ромба на синьому фоні вже використовується у Франції, Литві та низці інших країн Євросоюзу, а також у Канаді. Він позначає смуги спільного використання, по яких можуть їздити окремі категорії транспорту:
- авто з щонайменше двома пасажирами;
- усі електромобілі;
- громадський транспорт і таксі.
Новий дорожній знак дозволить розвантажити дороги та зменшити затори (особливо в години пік), знизить шкідливі викиди в повітря та підвищить безпеку дорожнього руху.
За словами автора ініціативи, подібні смуги спільного використання довели свою ефективність у Європі. Необхідно створювати умови для відповідального використання транспорту. Можливість впровадження нового знаку розглянуть під час обговорення вдосконалення дорожньої інфраструктури Львова.
До речі, з 2025 року в Україні почнуть встановлювати незвичні світлофори нового стандарту.
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