В Україні запровадять незвичні світлофори нового стандарту: що зміниться

Новий Держстандарт змінить зовнішній вигляд світлофорів і навіть відтінок зеленого сигналу. Крім того, він врегулює параметри нових велосипедних світлофорів.

В Україні з 2025 року почнуть встановлювати нові світлофори сучасного зразка. Із 1 травня набуде чинності новий державний стандарт. Про це повідомляє Telegram-канал Велосипедні міста|Bike City, посилаючись на наказ Українського науково-дослідного і навчального центру проблем стандартизації, сертифікації та якості.

Наказом вводиться Держстандарт ДСТУ 4092:2024 "Світлофори дорожні", який передбачає низку цікавих новацій. Зокрема, змінено відтінок зеленого сигналу – він стане смарагдовим, бо такий колір краще сприймається водіями.

Стрілки на світлофорах стануть шевронними Фото: Скріншот

Стрілки на світлофорах стануть шевронними – це покращить їх видимість. Крім того, таймери зворотного відліку планують встановлювати як на пішохідних, так і на транспортних світлофорах. Також впроваджуються нові кнопки виклику сигналу світлофору та пристрої звукового сповіщення.

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Держстандарт також регулюватиме параметри велосипедних та велопішоходних світлофорів. Їх доповнять піктограмою велосипеда, а діаметр лінзи складе 100 мм для велосипедних доріжок і 200 мм – якщо світлофор встановлено над дорогою.

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