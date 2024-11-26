В Украине введут необычные светофоры нового стандарта: что изменится

Новый Госстандарт изменит внешний вид светофоров и даже оттенок зеленого сигнала. Кроме того, он урегулирует параметры новых велосипедных светофоров.

В Украине с 2025 года начнут устанавливать новые светофоры современного образца. С 1 мая вступит в силу новый государственный стандарт. Об этом сообщает Telegram-канал Велосипедные города|Bike City, ссылаясь на приказ Украинского научно-исследовательского и учебного центра проблем стандартизации, сертификации и качества.

Приказом вводится Госстандарт ДСТУ 4092:2024 "Светофоры дорожные", который предусматривает ряд интересных новаций. В частности, изменен оттенок зеленого сигнала — он станет изумрудным, потому что такой цвет лучше воспринимается водителями.

Стрелки на светофорах станут шевронными Фото: Скриншот

Стрелки на светофорах станут шевронными — это улучшит их видимость. Кроме того, таймеры обратного отсчета планируют устанавливать как на пешеходных, так и на транспортных светофорах. Также внедряются новые кнопки вызова сигнала светофора и устройства звукового оповещения.

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Госстандарт также будет регулировать параметры велосипедных и велопешеходных светофоров. Их дополнят пиктограммой велосипеда, а диаметр линзы составит 100 мм для велосипедных дорожек и 200 мм — если светофор установлен над дорогой.

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