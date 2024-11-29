В Украине может появиться новый дорожный знак: что стоит знать водителям (фото)

Во Львове предлагают оборудовать полосы совместного использования транспортом. Обозначать их будет специальный дорожный знак.

В Украине могут ввести новый дорожный знак, который обозначает полосу общего пользования транспортными средствами. Его предлагают устанавливать во Львове — с такой инициативой выступил депутат городского совета Петр Адамик. Об этом сообщается на сайте горсовета.

Полоса совместного использования на трассе в Канаде Фото: Wikipedia

Знак в виде белого ромба на синем фоне уже используется во Франции, Литве и ряде других стран Евросоюза, а также в Канаде. Он обозначает полосы совместного использования, по которым могут ездить отдельные категории транспорта:

авто с как минимум двумя пассажирами;

все электромобили;

общественный транспорт и такси.

Новый дорожный знак позволит разгрузить дороги и уменьшить пробки (особенно в часы пик), снизит вредные выбросы в воздух и повысит безопасность дорожного движения.

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По словам автора инициативы, подобные полосы совместного использования доказали свою эффективность в Европе. Необходимо создавать условия для ответственного использования транспорта. Возможность внедрения нового знака рассмотрят при обсуждении совершенствования дорожной инфраструктуры Львова.

Кстати, с 2025 года в Украине начнут устанавливать необычные светофоры нового стандарта.

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