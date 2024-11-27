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Авто

Новый Duster и преемник Logan: Renault выводит на украинский рынок три модели (фото)

Рено Дастер 2025, Renault Duster, новый Renault Duster, Renault Duster, Renault Duster 2025
Фото: Тарас Брязгунов | Новый Renault Duster выходит на украинский рынок

В Украине презентовали новый Renault Duster третьего поколения, а также модели Taliant и Kardian, которые заменили, соответственно, Renault Logan и Sandero Stepway. Их продажи стартуют в ближайшее время.

Линейка Renault в Украине существенно расширится. Французский автопроизводитель в ближайшее время выведет на рынок сразу три новых недорогих модели, которые уже давно ждали. Корреспондент Фокуса побывал на презентации этих автомобилей.

Новый Renault Duster 2025

Главная премьера на украинском рынке — новый Renault Duster третьего поколения. Недорогой кроссовер кардинально изменился и стал значительно современнее.

Renault Duster 2025 отличается рубленым дизайном, а в его салоне установили цифровой щиток приборов и большой 10,1-дюймовый тачскрин мультимедийной системы OpenR. Материалы внутренней отделки стали более качественными.

Renault Duster, новый Renault Duster, Renault Duster 2025 Fullscreen
Дизайн кроссовера стал более рубленым
Фото: Тарас Брязгунов

Новый Renault Duster в Украине предложат в трех модификациях: с 1,2-литровым бензиновым турбомотором на 130 сил с "мягкой" гибридной установкой, 1,3-литровой 150-сильной турбочетверкой и 1,5-литровым 115-сильным турбодизелем.

Кроссовер будут предлагать с механической КПП и 7-ступенчатым роботом EDC с двумя сцеплениями. Пока только 130-сильная версия будет доступна с полным приводом, а клиренс Renault Duster 2025 составляет 217 мм.

Базовая комплектация Renault Duster authentic (стоимостью от 829 900 гривен) получила кондиционер и парктроник. Топовый вариант techno добавляет бесключевой доступ, климат-контроль и камеру заднего вида. Среди опций впервые появились контроль "слепых" зон и камеры кругового обзора.

Седан Renault Taliant — преемник Logan

Седан Renault Taliant пришел на смену модели Logan (в странах ЕС его продолжают продавать как Dacia Logan). Его дизайн более обтекаемый и элегантный, чем у предшественника. К тому же, авто несколько подросло в размерах.

Renault Taliant, новый Renault Taliant, Renault Taliant 2025 Fullscreen
Renault Taliant заменил Logan
Фото: Тарас Брязгунов

Новый Renault Taliant 2025 имеет большой 510-литровый багажник, а в его салоне улучшили отделку. Седан комплектуется 1,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 100 л. с. Можно выбрать механическую КПП или вариатор.

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Объем багажника седана составляет 510 л
Фото: Тарас Брязгунов

Цена Renault Taliant в Украине стартует с 629 900 гривен, причем начальная версия authentic получила кондиционер, парктроник, датчики света и дождя. Самый дорогой вариант evolution оснащен климат-контролем, круиз-контролем, камерой и 8-дюймовым тачскрином мультимедиа.

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Renault Kardian

Компактный городской кроссовер Renault Kardian — преемник Sandero Stepway. 4,1-метровый автомобиль выглядит агрессивнее с двухуровневой оптикой, а также отличается повышенным клиренсом и защитным пластиковым обвесом. Объем багажника составляет 410 л.

Рено Кардиан, Renault Kardian Fullscreen
Renault Kardian
Фото: Тарас Брязгунов
Рено Кардиан Fullscreen
Renault Kardian заменил Sandero Stepway
Фото: Тарас Брязгунов

Новый Renault Kardian получил такой же силовой агрегат, как и Taliant, однако богаче оснащен. Кондиционер и 8-дюймовый тачскрин доступны уже в "базе", а топовая версия tecnho имеет климат-контроль, камеру и бесключевой доступ. Цена Renault Kardian в Украине станет известна весной 2025 года и будет немного выше, чем у Taliant.

Кстати, недавно в Украине стартовали продажи Toyota Camry нового поколения. Седан предлагают в бензиновой и гибридной модификациях.

Также Фокус рассказывал о редком роскошном Renault в Киеве, который был выпущен лимитированной серией.