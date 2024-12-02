Алкотестер не выдержал: в Украине задержали "смертельно пьяного" водителя (фото)

Содержание алкоголя в крови водителя оказалось слишком большим для "Драгера" — превысило 5 промилле. Такая доза считается смертельной для большинства людей.

В Виннице полиция задержала пьяного водителя-рекордсмена. Содержание алкоголя в его крови превысило 5 промилле. Об этом сообщается на странице Патрульной полиции Винницкой области в Facebook.

Патрульные остановили на улице Театральной кроссовер Hyundai Santa Fe, который проехал на запрещающий сигнал светофора и нарушил правила остановки и стоянки. У 45-летнего водителя заметили признаки алкогольного опьянения — запах алкоголя изо рта и нарушенную координацию движений.

Водителю грозит штраф от 17 000 гривен и лишение права управлять авто минимум на год Фото: Патрульная полиция

Во время проверки на алкоголь "Драгер" подтвердил подозрения, однако точное содержание алкоголя в крови показать не смог. Дело в том, что прибор имеет ограничение измерения в 5 промилле. Очевидно, содержание алкоголя в организме водителя превышало этот предел.

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На нарушителя составили протокол по ст. 130 КУоАП (управление авто в состоянии опьянения), а также по ч. 2 и 3 ст. 122 (проезд на запрещающий сигнал светофора и нарушение правил остановки и стоянки). Ему грозит штраф от 17 000 гривен и лишение права управлять транспортом минимум на год.

Как известно, разрешенное содержание алкоголя в крови в Украине — 0,2 промилле. Показатель в 5 промилле соответствует примерно 1,25 л водки и считается фактически смертельной дозой.

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