Алкотестер не витримав: в Україні затримали "смертельно п'яного" водія (фото)

Вміст алкоголю в крові водія виявився занадто великим для "Драгера" — перевищив 5 проміле. Така доза вважається смертельною для більшості людей.

У Вінниці поліція затримала п’яного водія-рекордсмена. Вміст алкоголю в його крові перевищив 5 проміле. Про це повідомляється на сторінці Патрульної поліції Вінницької області в Facebook.

Патрульні зупинили на вулиці Театральній кросовер Hyundai Santa Fe, який проїхав на заборонений сигнал світлофора та порушив правила зупинки і стоянки. В 45-річного водія помітили ознаки алкогольного сп’яніння – запах алкоголю з роту та порушену координацію рухів.

Водієві загрожує штраф від 17 000 гривень та позбавлення права керувати авто мінімум на рік Фото: Патрульна поліція

Під час перевірки на алкоголь "Драгер" підтвердив підозри, проте точний вміст алкоголю в крові показати не зміг. Річ у тім, що прилад має обмеження вимірювання в 5 проміле. Очевидно, вміст алкоголю в організмі водія перевищував цю межу.

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На порушника склали протокол за Ст. 130 КУпАП (керування авто у стані сп’яніння), а також за ч. 2 та 3 Ст. 122 (проїзд на заборонений сигнал світлофора і порушення правил зупинки та стоянки). Йому загрожує штраф від 17 000 гривень та позбавлення права керувати транспортом мінімум на рік.

Як відомо, дозволений вміст алкоголю в крові в Україні – 0,2 проміле. Показник в 5 проміле відповідає приблизно 1,25 л горілки та вважається фактично смертельною дозою.

До речі, в Україні пропонують у кілька разів збільшити штрафи за поширені порушення ПДР.

Також Фокус розповідав, що в Україні почнуть встановлювати світлофори нового стандарту.