Як оскаржити штраф за ПДР, зафіксований автоматичними камерами: юристка поділилась подробицями

В разі незгоди зі штрафом особа може оскаржити її до органу, який виніс постанову або до суду.

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Камери автофіксації порушень важливі для забезпечення дорожнього руху. Вони фіксують порушення правил дорожнього руху, однак іноді водії не згодні з автоматичними штрафами. Як оскаржити такий документ, "РБК-Україна" розповіла адвокатка адвокатського об’єднання "Діксі Лекс" Ганна Рябуха.

Як оскаржити штраф за порушення ПДР, зафіксований автоматичними камерами

Постанову про адміністративне правопорушення можна оскаржити протягом 10 днів з дня її винесення — цей термін стосується також порушень, зафіксованих за допомогою фото- або відеозапису. Однак в разі наявності поважних причин строк оскарження може бути продовжений. Він поновлюється шляхом подачі відповідної заяви.

Скарга подається до органу, який виніс постанову, тобто до підрозділу Національної поліції України або органу місцевого самоврядування, відповідального за адміністрування штрафів. В документі повинна бути наступна інформація:

дані про особу, яка оскаржує штраф (прізвище, ім'я, по батькові, адреса);

номер постанови та інші реквізити;

обґрунтування оскарження (зазначення, чому особа не погоджується з рішенням, наприклад, технічна помилка камери, відсутність факту порушення тощо);

копії документів, що підтверджують заявлені обставини (за наявності).

Як діяти при відмові у задоволенні скарги

У разі відмови в задоволенні скарги або її частковому задоволенні, громадянин має право звернутися до суду. Суд вивчить всі обставини справи та винесе остаточне рішення. Однак подача скарги не зупиняє процес виконання постанови до винесення остаточного рішення.

За словами Ганни Рябухи, оскаржити постанову про адміністративне правопорушення можна одразу до суду. В разі відсутності порушення суд може скасувати штраф.

Строки виконання постанови

В разі неоскарження постанови вона набирає законної сили через 10 днів після її винесення. Після цього громадянин зобов'язаний сплатити штраф протягом 30 днів. У разі несплати штрафу у встановлений строк на особу накладаються додаткові санкції.

Нагадаємо, що водії, які порушили правила дорожнього руху, отримають у застосунку "Дія" фото- та відеофіксацію порушення. Перевірити наявність штрафів можна в кількох онлайн-додатках.

Нагадаємо, що найбільшу частку всіх боржників становлять штрафи за порушення ПДР. Вони становлять 21% від загальної кількості записів.