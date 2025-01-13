Кількість боржників в Україні різко збільшилася: які сфери найпопулярніші (інфографіка)

Найбільше записів у Реєстрі боржників стосуються штрафів за порушення правил ПДР.

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За 2024 рік Єдиний реєстр боржників було оновлено на 712 453 записи. Найбільшу частку становлять штрафи за порушення ПДР, стягнення за адміністративними правопорушеннями та борги на користь державного бюджету. Про це повідомляє Опендатабот.

В українців за рік з'явилося понад 700 тисяч нових боргів

Наразі в ЄДР зареєстровано 8,8 млн боргів. З початку повномасштабної війни кількість заборгованостей збільшилася майже на 2 млн. Найбільшу частину реєстру становлять штрафи за порушення ПДР — 1,8 млн, що становить 21% від загальної кількості записів.

Ще 20% — це стягнення за адміністративні правопорушення — 1,7 млн.

Стягнення на користь державного бюджету наразі становлять 1,6 млн боргів, що становить 18,5% від загальної кількості. Наступними за кількістю є борги з комунальних платежів — 727 тисяч, або 8% від загальної кількості заборгованостей.

В українців за рік з'явилося понад 700 тисяч нових боргів

Водночас на 24% збільшилося стягнень майна за виконавчим документом — до 15,6 тисяч. Також майже на 17% зросла кількість конфіскацій у кримінальних справах, окрім корупційних — 11,8 тисяч.

Нагадаємо, в Україні раніше обговорювали ідею введення штрафів за їзду на літній гумі взимку. Орієнтовні розміри штрафів: 340 гривень для легкових авто і 8500 гривень для вантажівок і автобусів.

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