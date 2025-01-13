Українців змушують платити за доставку газу, навіть якщо вони не споживають його, — ЗМІ

Газовики звертаються до судів, якщо не платять за доставку газу і більшість рішень — не на користь боржників. Ті, хто виїхав за кордон, не користуються блакитним паливом у своїх квартирах, але після повернення ризикують попасти на неприємний сюрприз у вигляді великої суми боргів, випливає з судових рішень.

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Українці, які не користуються газом, отримують квитанції за його доставку. Зокрема, жителі Вінниці отримували платіжки за доставку блакитного палива 55,2 гривень, ідеться в матеріалі "Обозревателя".

Якщо не сплатити зазначені у квитанціях суми, газовики можуть звернутися до суду і абсолютна більшість рішень судів будуть не на користь боржників. У 2025 році обсяг споживання газу в кубометрах ділять на 12 місяців і множать тариф на розподіл у конкретному місті. У Києві це всього 31,99 гривень на місяць, а в Луцьку — майже 157 гривень.

Видання наводить як приклад судову справу №154/5088/23, де житель міста Володимир Волинської області намагався скасувати платіжку на доставку газу на суму 3874,2 гривні від "Волиньгазу". Чоловік говорив, що з липня 2022 року проживає в Італії, а в його квартирі ніхто не живе. Суд відмовив чоловікові в позові і тепер він має платити за доставку газу, навіть якщо ним не користувався.

"Волиньгаз" заявив про нарахування плати за доставку палива у 2023 році з огляду на обсяги споживання за газовий рік із жовтня 2021-го по вересень 2022-го. У цей час сім'я до переїзду в Італію спожила 1520 кубометрів газу і щомісяця мала платити за його доставку.

Суддя вирішив, що припинення або обмеження споживання газу — не привід не платити за послуги за договором його розподілу, крім випадку розірвання договору.

Крім цього, у матеріалі наводиться приклад мешканки Тернополя, вона накопичила 4575,53 гривні боргу і за чотири останні роки отримала 3 тисячі кубометрів газу. При цьому всього вона заплатила 1089 гривень. Далі жінка заявила, що не підписувала договір на доставку газу, тому може ним користуватися і не платити. Також вона говорила, що гроші зобов'язують платити на рахунок приватного акціонерного товариства, а не до держбюджету.

Відповідачка зазначила, що періодично платила за послугу з доставки газу, але звернула увагу, що рахунки для перерахування оплати не зареєстровані в Держказначействі і належать невідомо кому. Також вона згадала про наявність кримінального провадження щодо ПрАТ "Тернопільгаз", сказано в матеріалах судової справи.

Фокус раніше писав, як припинення транзиту газу з РФ вплине на ціни на газ в Україні для населення. Зміна цін для побутових споживачів не планується.

Однак тариф на транспортування газу в Україні збільшиться до 501,97 грн за 1 000 кубометрів на добу. Експерти кажуть, що це збільшення ціни відчують лише бізнес-споживачі.