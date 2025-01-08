Українцям доведеться платити за газ значно більше: чого очікувати в платіжках

Підвищення тарифу пов'язане з припиненням транзиту російського газу.

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Тариф на транспортування газу в Україні значно збільшиться — у 2-4 рази, до 501,97 грн за 1 000 кубометрів на добу, однак це не позначиться на платежах за газ для населення. Збільшення торкнеться виключно бізнес-споживачів, для яких така зміна матиме мінімальний вплив. Про це повідомив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в коментарі виданню "OBOZ.UA".

Він підкреслив, що підвищення пов'язане з припиненням транзиту російського газу.

"Відтепер у нас немає виплат, які раніше перекривали транспортування газу від транзиту. І тепер потрібно платити за те, що газ транспортується всередині енергетичної системи, всередині наших газопроводів", — розповів експерт.

Він також підкреслив, що залежно від відстані, на яку буде скорочено транзит палива, тариф підвищиться на 65-84 копійки за кубометр. За його словами, це не вплине на роботу підприємств, оскільки вони практично не відчують жодних змін.

"Йдеться про збільшення тарифу виключно для бізнес-споживачів і на величину, яка там абсолютно непомітна в загальній ціні газу — 14,5-15 тис. грн за тисячу кубометрів. ... Я не бачу, чесно кажучи, причин для якогось нервування. Навіть підприємства, які споживають багато газу, такі як хімічні виробництва, великої різниці не відчують", — пояснив Харченко.

А ось для звичайних побутових користувачів, за його словами, взагалі нічого не зміниться. Для них "ціна на газ залишиться такою, як вона є".

Нагадаємо, 3 січня ЗМІ писали, як зміняться ціни в платіжках за газ в Україні з 1 січня 2025 року. Перерахують вартість транспортування газу, на яку впливають протяжність мережі, кількість абонентів, стан мереж і обладнання та розмір зарплат.

Також 3 січня Фокус писав із посиланням на рішення Одеського окружного адміністративного суду, що відставний суддя підняв собі пенсію до 329 тисяч грн. Суд задовольнив його вимогу до Пенсійного фонду України перерахувати виплату відповідно до оновленого прожиткового мінімуму.