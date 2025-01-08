Украинцам придется платить за газ значительно больше: чего ожидать в платежках

Повышение тарифа связано с прекращением транзита российского газа.

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Тариф на транспортировку газа в Украине значительно увеличится – в 2-4 раза, до 501,97 грн за 1 000 кубометров в сутки, однако это не отразится на платежах за газ для населения. Увеличение коснется исключительно бизнес-потребителей, для которых такое изменение окажет минимальное влияние. Об этом сообщил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в комментарии изданию "OBOZ.UA".

Он подчеркнул, что повышение связано с прекращением транзита российского газа.

"Отныне у нас нет выплат, которые раньше перекрывали транспортировку газа от транзита. И теперь нужно платить за то, что газ транспортируется внутри энергетической системы, внутри наших газопроводов", – рассказал эксперт.

Он также подчеркнул, что в зависимости от расстояния, на которое будет сокращен транзит топлива, тариф повысится на 65–84 копейки за кубометр. По его словам, это не окажет влияния на работу предприятий, поскольку они практически не почувствуют никаких изменений.

"Речь идет об увеличении тарифа исключительно для бизнес-потребителей и на величину, которая там совершенно незаметна в общей цене газа – 14,5-15 тыс. грн за тысячу кубометров. … Я не вижу, честно говоря, причин для какой-то нервотрепки. Даже предприятия, потребляющие много газа, такие как химические производства, большой разницы не почувствуют", – объяснил Харченко.

А вот для обычных бытовых пользователей, по его словам, вообще ничего не изменится. Для них "цена на газ останется такой, как она есть".

Напомним, 3 января СМИ писали, как изменятся цены в платежках за газ в Украине с 1 января 2025 года. Пересчитают стоимость транспортировки газа, на которую влияют протяженность сети, количество абонентов, состояние сетей и оборудования и размер зарплат.

Также 3 января Фокус писал со ссылкой на решение Одесского окружного административного суда, что отставной судья поднял себе пенсию до 329 тысяч грн. Суд удовлетворил его требование к Пенсионному фонду Украины пересчитать выплату в соответствии с обновленным прожиточным минимумом.