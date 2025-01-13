Украинцев заставляют платить за доставку газа, даже если они не потребляют его, — СМИ

Газовики обращаются в суды, если не платят за доставку газа и большинство решений — не в пользу должников. Выехавшие за границу не пользуются голубым топливом в своих квартирах, но по возвращении рискуют обнаружить неприятный сюрприз в виде крупной суммы долгов, следует из судебных решений.

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Украинцы, не пользующиеся газом, получают квитанции за его доставку. В частности, жители Винницы получали платежки за доставку голубого топлива 55,2 гривен, говорится в материале "Обозревателя".

Если не уплатить указанные в квитанциях суммы, газовики могут обратиться в суд и абсолютное большинство решений судов будут не в пользу должников. В 2025 году объем потребления газа в кубометрах делят на 12 месяцев и умножают тариф на распределение в конкретном городе. В Киеве это всего 31,99 грн. в месяц, а в Луцке — почти 157 гривен.

Издание приводит в пример судебное дело №154/5088/23, где житель города Владимир Волынской области пытался отменить платежку на доставку газа на сумму 3874,2 гривны от "Волыньгаза". Мужчина говорил, что с июля 2022 года проживает в Италии, а в его квартире никто не живет. Суд отказал мужчине в иске и теперь он должен платить за доставку газа, даже если им не пользовался.

"Волыньгаз" заявил о начислении платы за доставку топлива в 2023 году исходя из объемов потребления за газовый год с октября 2021-го по сентябрь 2022-го. В это время семья до переезда в Италию потребила 1520 кубометров газа и ежемесячно должна была платить за его доставку.

Судья решил, что прекращение или ограничение потребления газа — не повод не платить за услуги по договору его распределения, кроме случая расторжения договора.

Кроме этого, в материале приводится пример жительницы Тернополя, она накопила 4575,53 гривны долга и за четыре последних года получила 3 тысяч кубометров газа. При этом всего она заплатила 1089 гривен. Далее женщина заявила, что не подписывала договор на доставку газа, поэтому может им пользоваться и не платить. Также она говорила, что деньги обязывают платить на счет частного акционерного общества, а не в госбюджет.

Ответчик указала, что периодически платила за услугу по доставке газа, но обратила внимание, что счета для перечисления оплаты не зарегистрированы в Госказначействе и принадлежат неизвестно кому. Также она упомянула о наличии уголовного производства в отношении ЧАО "Тернопольгаз", сказано в материалах судебного дела.

Фокус ранее писал, как прекращение транзита газа из РФ повлияет на цены на газ в Украине для населения. Изменение цен для бытовых потребителей не планируется.

Однако тариф на транспортировку газа в Украине увеличится до 501,97 грн за 1 000 кубометров в сутки. Эксперты говорят, что данное увеличение цены почувствуют лишь бизнес-потребители.